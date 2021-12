Les enseignants contractuels appellent à une grève nationale ce samedi 11 décembre

La tension monte d’un cran entre le gouvernement et les enseignants contractuels dont la Coordination nationale a appelé à une grève nationale ce samedi 11 décembre.



La Coordination nationale des enseignants contractuels a également appelé, dans un communiqué, les professeurs et les cadres du corps de l’appui administratif et pédagogique et social à boycotter la surveillance du concours qui aura lieu samedi 11 décembre.



Par cette décision, la Coordination entend contester ce qu’elle qualifie de «répression sauvage à l’égard des militants de la Coordination» durant leur protestation à Rabat et qui a entraîné «des blessures et des arrestations parmi les enseignants».



Les enseignants contractuels appellent le gouvernement à mettre fin au système de contrat et à les intégrer dans la fonction publique. Ils dénoncent également la décision du ministère de l’Education nationale de fixer l'âge d'accès au concours de recrutement des enseignants et des cadres administratifs à un maximum de 30 ans.



Depuis près de quatre ans, la Coordination des enseignants contractuels mène de vives protestations pour réclamer l’intégration de ces derniers dans la fonction publique, mais le ministère de tutelle insiste sur le fait que le système de contrat est un choix irrévocable de l’Etat qui vise à améliorer le système éducatif national.



Cette nouvelle tension intervient quelques jours après la réunion entre des représentants de la Coordination et le ministère de l’Education nationale en présence des syndicats les plus représentatifs dans le secteur. Cette réunion s’est penchée sur le cahier revendicatif de la Coordination qui comprend des revendications appelant à mettre fin au plan de recrutement des enseignants par contrat auprès des Académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF) et leur intégration dans la fonction publique, par la création de postes budgétaires centralisés.



Il y a lieu de rappeler que la Coordination nationale des fonctionnaires diplômés du ministère de l’Education nationale avait organisé une grève nationale de 3 jours, les 6, 7 et 8 décembre 2021, accompagnée de plusieurs formes de protestation à Rabat les mêmes jours. Un sit-in a ainsi eu lieu, lundi 6 décembre, premier jour de grève, devant le ministère de l’Education nationale à Rabat. Cette Coordination proteste contre la «marginalisation» de son corps et les «promesses non tenues» du ministère de tutelle, notamment la publication d’un décret qui permet aux enseignants d’avoir le même statut, cadre et autres droits que leurs collègues diplômés.



H. T