Les échanges entre le Brésil et les pays arabes ont atteint un record de 33,87 milliards de dollars en 2024

Le volume total des échanges entre le Brésil et les pays arabes a atteint un niveau record de 33,87 milliards de dollars durant l’année 2024, en hausse de 12,9% sur un an.



Selon les données du ministère brésilien du Développement, de l’Industrie, du Commerce et des Services, compilées par le département d’intelligence de marché de la Chambre de commerce arabo-brésilienne (ABCC), les exportations brésiliennes vers les pays arabes se sont élevées à 23,68 milliards de dollars, en progression de 22,41% par rapport à 2023, alors que les importations ont reculé de 4,4%, s'établissant à 10,18 milliards de dollars.



Le Brésil a ainsi affiché un excédent commercial record avec les pays arabes en 2024, atteignant 13,5 milliards de dollars, soit un bond de 55,4% par rapport à l'année écoulée, rapporte la MAP.



Les Emirats arabes unis ont été la principale destination des exportations brésiliennes, avec des achats totalisant 4,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 43,57% par rapport à 2023. Ils sont suivis par l'Égypte, qui a accru ses importations de produits brésiliens de 72,29%, atteignant 3,9 milliards de dollars, et par l'Arabie saoudite, dont les importations ont légèrement reculé de 2,83% à 3,1 milliards de dollars.

Le Maroc, l'Irak, Oman, Bahreïn, la Libye et la Jordanie complètent la liste des principales destinations arabes des exportations brésiliennes.



En ce qui concerne les importations, l’Arabie Saoudite a été le premier fournisseur arabe du Brésil en 2024, avec 3,05 milliards de dollars d’exportations, en baisse de 13,3% par rapport à 2023, alors que le Maroc arrive en troisième position avec 1,38 milliard de dollars, enregistrant une légère baisse de 1,72%.

L’Egypte, les Emirats arabes unis, Oman, le Qatar, le Koweït, Bahreïn et la Jordanie figurent également parmi les principaux fournisseurs arabes du marché brésilien.



Les principales exportations brésiliennes vers les pays arabes en 2024 ont concerné le sucre (6,6 milliards de dollars/+34,07%), la viande de volaille (3,5 milliards de dollars/+9,3%), le minerai de fer (3,07 milliards de dollars/+9,2%), le maïs (2,4 milliards de dollars, +38,7%) et la viande bovine surgelée (1,2 milliard de dollars/+43,8%).



Côté importations, les produits les plus achetés par le Brésil étaient le pétrole et les huiles minérales (5,08 milliards de dollars/-12,7%), les engrais (3,3 milliards de dollars/-7,7%) et les plastiques (490,7 millions de dollars/+79,9%).



Dans l’ensemble, le Brésil a exporté pour 337,03 milliards de dollars en 2024, marquant un recul de 0,8% par rapport à 2023, tandis que ses importations ont progressé de 9%, atteignant 262,48 milliards de dollars.



Son excédent commercial global s’est établi à 74,55 milliards de dollars, enregistrant une baisse de 24,6%, alors que le volume total des échanges a progressé de 3,3%, atteignant 599,52 milliards de dollars.