Les dernières précipitations ravivent l’espoir des agriculteurs

Les dernières précipitations pluviométriques qu’a connues l'Oriental ont ravivé l'espoir des agriculteurs et contribué à l’amélioration de l’état des cultures particulièrement au nord de la région. Ces récentes précipitations auront certes un impact positif sur la saison agricole actuelle au niveau de la région et contribueront à l’amélioration des réserves en eaux de surface et souterraines en dépit de l'enregistrement d'un taux de précipitations inférieur à l'ordinaire, selon des données de la Direction Régionale de l'Agriculture (DRA) de l’Oriental.



La pluviométrie moyenne enregistrée à fin mars dernier était de 110 mm, contre 100 mm la même période de la saison dernière, précise la même source, ajoutant que les provinces du nord de la région, notamment Berkane et Nador, ont enregistré les taux de précipitations les plus élevés de respectivement 125 et 140mm.



Selon la DRA, ces pluies favorisent la croissance de la production végétale, notamment les céréales d'automne, les légumineuses, les cultures fourragères, les légumes de printemps et les plantes pastorales, ainsi que les arbres fruitiers.



Il est aussi prévu que les cultures de printemps connaissent une forte croissance, tant en quantité qu'en qualité, car ces pluies sont arrivées à temps, en coïncidant avec la période d'usage des engrais et du désherbage, estime la DRA.



En dépit de ces contraintes, le programme des cultures d'automne et d'hiver a enregistré de bons résultats, souligne la même source tout en faisant état notamment d’une superficie cultivée en céréales d'automne de 35 mille Ha, soit 28 pc du programme adopté, de 500 ha de légumineuses, soit 33 pc du programme, de 2.689 Ha de cultures sucrières et 8.200 Ha de cultures fourragères.



Quant au programme de développement du semis direct au niveau de la région, qui vise à atteindre 4.050 ha durant la saison actuelle, la superficie cultivée a atteint jusqu'à présent environ 1.370 ha, soit un taux de réalisation 34 pc du programme.



En ce qui concerne l’état du cheptel, les données statistiques de la DRA relèvent que la campagne agricole actuelle est marquée par des opérations de vaccination qui ont concerné 50.000 têtes de vaches contre la fièvre aphteuse, 900.000 moutons et 300.000 chèvres, ainsi que par la distribution de 50.000 doses pour le traitement des ruches.



La Direction Régionale de l'Agriculture de l’Oriental a aussi mis l’accent sur la mise en œuvre d'un programme exceptionnel de réduction de l’impact du déficit pluviométrique, axé sur la protection du cheptel à travers notamment la distribution 953.215,8 quintaux d’orge subventionné et la protection du capital végétal via la distribution de plus de 88.000 quintaux d'engrais azotés au profit de 8000 agriculteurs.