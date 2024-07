Les atouts de la région de Draa-Tafilalet au centre d'une rencontre à Rabat

Les atouts de la région de Draa-Tafilalet ont été au centre d'une rencontre, organisée mercredi à Rabat, par le Conseil du Développement et de la Solidarité (CDS) sous le thème "Maroc des territoires, inclusion, solidarité et équité".



S'inscrivant dans la continuité du symposium sur l'investissement et le rôle de l’État territorial, cette rencontre s'est penchée sur le cas de Draa-Tafilalet, une région emblématique qui, malgré ses nombreux atouts, tarde à se voir arrimée à la locomotive du développement.



L'objectif est de contribuer à mettre en lumière des potentialités et atouts des cinq provinces composant cette belle région et vivier d'importantes ressources minières, énergétiques, agricoles et touristiques, ainsi que de proposer des pistes permettant de capitaliser sur de tels atouts.



S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka a fait savoir que cette rencontre a offert l'occasion de réfléchir et de débattre de l'état des lieux du niveau de développement dans la région, tout en proposant des pistes et chantiers à mettre en œuvre pour un positionnement économique distinctif de ce territoire.



Il a, par la même occasion, réitéré l'engagement du gouvernement et du CDS à travailler de concert pour insuffler une nouvelle dynamique à la région de Draa-Tafilalet, relevant la nécessité de déployer davantage d'efforts pour lutter contre l'inégalité sociale et territoriale.



M. Baraka a, en outre, rappelé que la Constitution de 2011 avait introduit plusieurs réformes significatives, notamment en ce qui concerne la décentralisation et le renforcement des pouvoirs des régions, en leur transférant un grand nombre de prérogatives.



De son côté, le président du CDS, Mohamed Benamour, a relevé que la diversification de l'économie du Drâa-Tafilalet constitue désormais un enjeu crucial pour son développement, rappelant que la région est dotée d'énormes potentiels notamment dans le domaine du tourisme.



Il a mis l'accent sur l'importance de consolider le développement dans la région, de promouvoir l'emploi et de rapprocher les services de base de la population. Revenant toujours sur les atouts de la région, M. Benamour a précisé qu'outre l'énergie renouvelable, la région concentre plus 40% de la production minière nationale hors phosphate, faisant remarquer que la région fait face à un niveau de stress hydrique historique, alors même que 60% des emplois relèvent du secteur agricole.



A travers cette rencontre, le CDS envisage également d'élaborer un livre blanc et une feuille de route à même de définir les initiatives et les moyens à engager pour promouvoir les investissements et la création d'emplois dans ce territoire qui compte plus de 1,6 millions d'habitants, un grand carrefour de civilisation et un centre d'influences diverses au fil des siècles.



Cette rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités et experts impliqués dans le développement territorial et dans la mise en œuvre du chantier Royal de régionalisation avancée.