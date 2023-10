Les activités de loisirs accaparent 22% de la journée des personnes âgées, soit en moyenne 5 heures 16 minutes par jour, ressort-il du 26ème numéro de la publication du Haut-Commissariat au Plan (HCP) "Les Brefs du Plan".



"Les personnes âgées consacrent en moyenne 5 heures 16 minutes par jour aux activités de loisir, soit un peu moins du quart de leur temps (22%), cette proportion atteint 18,5% chez les 15-59 ans", indique cette publication intitulée "Emploi du temps quotidien des personnes âgées au Maroc", notant que ces activités totalisent quotidiennement 5 heures 35 minutes en milieu urbain et 4 heures 47 minutes en milieu rural.



Du fait de l'arrêt des activités professionnelles, le temps de loisirs des personnes âgées de 70 ans et plus représente une part plus importante de leur quotidien que celle des personnes âgées de 60 à 69 ans, soit 5 heures 41 minutes contre 4 heures 57 minutes, fait savoir la même source.



De même, le temps physiologique (sommeil, repas et soins personnels) occupe près de la moitié (46,4%) de la journée des personnes âgées (contre 43,8% pour les personnes âgées de 15 à 59 ans), soit une moyenne de 11 heures 8 minutes (11 heures 24 minutes en milieu urbain et 10 heures 45 minutes en milieu rural).



Cette moyenne augmente avec l’âge, passant de 10 heures 46 minutes chez les personnes âgées de 60 à 69 ans à 11 heures 39 minutes chez celles âgées de 70 ans et plus.



Par ailleurs, le travail professionnel accapare 8,3% de la journée des personnes âgées, une proportion inférieure à celle qu'y consacrent les personnes en âge actif (14,7%). Ce temps est en moyenne de 2 heures et varie de 1 heure 25 minutes en milieu urbain à 2 heures 52 minutes en milieu rural, du fait que les personnes âgées en milieu rural "connaissent rarement la retraite", indique le HCP.



Par tranche d'âge, ce temps passe de 2 heures 21 minutes dans la classe d'âge de 60-69 ans à 1 heure 32 minutes chez les personnes âgées de plus de 70 ans.



De son côté, le temps dédié aux activités ménagères occupe 8,8% de leur journée contre 11% chez les 15-59 ans, soit 2 heures 6 minutes, sans différence selon le milieu de résidence. Ce temps s’élève à 2 heures 31 minutes chez les 60-69 ans et 1 heure 33 minutes chez les 70 ans et plus.



Par genre, les hommes disposent en moyenne d’une heure de plus de loisirs par jour que les femmes. Ce temps libre supplémentaire est principalement consacré aux sorties, à la promenade ou à regarder la télévision.



La majorité (87%) du temps de loisirs se déroule à domicile. La télévision y occupe une place prépondérante : les séniors passent en moyenne 2 heures 2 minutes par jour devant le petit écran.



Les hommes regardent davantage la télévision que les femmes (soit un écart de 12 minutes par jour). Ce temps décroît avec l’âge, il passe de 2 heures 9 minutes chez les 60-69 ans à 1 heure 51 minutes chez les 70 ans et plus.



Viennent ensuite les activités de repos et de sieste qui prennent respectivement 1 heure 23 minutes et 1 heure 9 minutes du temps journalier des personnes âgées. Les hommes et les femmes y consacrent presque les mêmes durées.



L’avancée en âge entraîne une augmentation des activités passives. En effet, les personnes âgées de 60 à 69 ans totalisent 1 heure 4 minutes pour le repos et 1 heure 2 minutes pour la sieste, alors que les personnes âgées de 70 ans et plus y allouent davantage de temps, respectivement 1 heure 49 minutes et 1 heure 19 minutes.



Le reste du temps libre des personnes âgées est essentiellement consacré à des loisirs d’extérieur (excursion, promenade, voyage et sorties) avec un temps moyen de 30 minutes par jour (53 minutes pour les hommes contre seulement 8 minutes pour les femmes). Le sport, quant à lui, reste très marginal chez les personnes âgées et ne dépasse guère les 2 minutes par jour.