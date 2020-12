Les U20 à pied d’ œuvre à Tunis

La sélection nationale U20 a effectué lundi dernier à Tunis sa première séance d’entraînement en prévision de sa participation (15-27 décembre) au tournoi de l’Union nord-africaine (UNAF), qualificatif à la CAN 2021, lit-on dans le site officiel de la Fédération, frmf.ma Lors de cette séance, l’entraîneur du Onze national, Zakaria Aboub, a passé en revue les aspects tactique, physique et technique de la préparation du groupe. Les Lionceaux de l’Atlas entameront ces éliminatoires en affrontant la sélection algérienne puis celles tunisienne et libyenne. La sélection nationale clôturera son parcours qualificatif face à son homologue égyptienne. Les sélections classées première et deuxième seront qualifiées pour la phase finale de la CAN U20 qui sera organisée en Mauritanie en 2021