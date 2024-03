Les U18 et U15 à pied d’œuvre

La sélection marocaine des moins de 18 ans de football a perdu face à son homologue portugaise sur le score de 2 buts à 1, dimanche soir lors d'un tournoi international organisé au Portugal.



Le but des Lionceaux de l'Atlas a été marqué par Nassim Azzouzi (19e). Ce tournoi amical connaît la participation des équipes nationales du Danemark, du Portugal et de la Géorgie, en plus du Maroc.

Lors de sa première sortie, la sélection marocaine s'était inclinée face au Danemark (0-2) vendredi dernier. Elle affrontera son homologue de la Géorgie, mardi.



De son côté, l’équipe du Maroc des moins de 15 ans a fait match nul 3 buts partout face à la Zambie, lors d'une rencontre amicale disputée vendredi soir au Complexe Mohammed VI de football.

Les buts du Maroc ont été inscrits par Nabil Kaouach à la 42e minute, Ilyas Bennani, à la 4e minute du temps additionnel et Assil Saidi, 6 minutes après.



La sélection U15 devait défier, lundi, la Zambie en seconde confrontation amicale