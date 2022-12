Les MRE d’Europe jubilent

Dans une ambiance des plus festives, des milliers de Marocains d’Europe ont investi, jeudi soir, les grandes artères des principales villes européennes pour célébrer la qualification historique des Lions de l’Atlas pour les 8èmes de finale de la Coupe du monde Qatar 2022, après leur victoire contre le Canada 2-1.



A Madrid, Paris, Bruxelles ou encore Berlin et Rome et dans bien d’autres villes européennes, les membres de la communauté marocaine ont été très nombreux à manifester leur immense joie, suite à l’exploit inédit de la sélection nationale.



Ainsi, les supporters des Lions de l’Atlas, hommes, femmes et enfants, drapés dans les couleurs nationales ou hissant le drapeau marocain, ont bravé le froid glacial de l'automne européen pour célébrer, dans une démonstration de fierté et de bonheur, cette qualification historique.



Ils ont fêté en grande pompe et dans une ambiance rythmée notamment par des chants patriotiques chers à tout Marocain une épopée sportive, qui vient couronner l’excellent parcours que les Lions de l’Atlas ont signé tout au long du premier tour de la grand-messe mondiale, marqué par un match nul (0-0) contre la Croatie, vice-championne du monde de l'édition dernière, et la victoire (2-0) contre la Belgique, deuxième au classement mondial de la FIFA, et une autre victoire (2-1) face aux Canadiens jeudi soir.



Les supporters de la sélection nationale ont tenu à saluer les choix judicieux et la stratégie de jeu mise en place par le sélectionneur national, Walid Regragui, ainsi que les belles performances des joueurs et leur discipline tactique sur la pelouse, et tout particulièrement, la combativité dont ils ont fait preuve, dans un groupe des plus difficiles de cette édition de la Coupe du monde.



Toutes ces qualités, couplées à un soutien indéfectible des supporters aussi bien dans le stade que de par le monde, ont été derrière cette qualification qui restera gravée à jamais dans les annales de l'histoire footballistique nationale, mais aussi internationale.



Les supporters ont réitéré leur confiance totale dans le talent d'une sélection dévouée, l'une des équipes qui ont fait sensation lors du Mondial qatari, et l'unique représentante du monde arabe ayant passé la phase de poules. Les Marocains du monde placent la barre encore plus haut, convaincus que les Lions de l'Atlas ont toutes leurs chances pour offrir aux Marocains un autre exploit historique, en validant leur billet pour les quarts de finale.