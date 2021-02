Les Kénitris forcent le nul à Khouribga

Le choc de la 11ème journée de la Botola Pro D2 Inwi entre l’Olympique Club de Khouribga et le Kénitra Athletic Club, samedi, au Complexe OCP, s’est soldé par un score de parité un partout. Avant que l’arbitre Daki Eraddad ne donne le coup d’envoi de cette confrontation entre deux anciens champions du Maroc qui sont à la recherche de leur passé glorieux, une minute de silence a été observée à la mémoire du défunt Ayache El Madani, militant de l’USFP, ex-parlementaire et président du conseil municipal de la capitale du phosphate.



Dès l’entame du match, les locaux désireux de rééditer les exploits des deux dernières rencontres, se portent à l’attaque, exercent un pressing constant sur les visiteurs qui se cantonnent en défense, tout en procédant par des contre-attaques dangereuses. La plupart du temps, la balle se joue au milieu du terrain. Ainsi, les occasions de but sont rares de part et d’autre. Toutefois, les Phosphatiers réussissent à déjouer la vigilance des défenseurs kénitris et marquent par le biais de Houssame Amaanan. Piqué au vif, le coach Samir Iich exhorte ses joueurs à sortir de leur réserve et à attaquer en force.



Voulant doubler la mise, les hommes de Karkach se découvrent trop, donnant l’opportunité à Younes Ogana, ex-sociétaire de l’OCK, qui profite d’une erreur monumentale d’El Qalii et égalise pour les siens. Un match nul sur ses bases est synonyme de défaite pour l’équipe khouribguie qui vise un retour rapide à la cour des grands. Des trente-trois points possibles, l’OCK n’en a récolté que dix-sept et se positionne à la troisième place, tandis que le KAC est sixième avec quinze points au compteur.



Chouaib Sahnoun