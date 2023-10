Les Forces auxiliaires à Tanger et à Béni Mellal-Khénifra font don de leur sang

Les éléments des Forces auxiliaires, relevant des commandements provinciaux de Tanger-Assilah et de Fahs-Anjra, participent massivement aux campagnes de don de sang, organisées en guise de solidarité avec les victimes du séisme d'Al Haouz.



Cette noble action, lancée juste après le séisme d'Al Haouz et qui se poursuit, de manière régulière, au Centre régional de transfusion sanguine de Tanger, s'inscrit dans le cadre de la vague de solidarité et de mobilisation tous azimuts en vue de renflouer les stocks de cette matière vitale pour le sauvetage des victimes de cette catastrophe naturelle.



Le capitaine El Mehdi Bot, commandant le 61° Makhzen Mobile à Tanger, a souligné, mardi, que cette initiative intervient en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), et en consécration des valeurs de solidarité et d'entraide, dont font toujours preuve les éléments des Forces Auxiliaires.



Dans une déclaration à la MAP, le capitaine a affirmé que cette campagne de don de sang au profit des sinistrés du séisme connaît la participation des éléments des différentes unités relevant des commandements provinciaux des Forces auxiliaires de Tanger-Assilah et de Fahs-Anjra, tous grades confondus.



Cette initiative citoyenne, qui vise à renforcer le stock national de cette matière vitale pour répondre aux besoins des blessés, illustre l'adhésion effective des éléments des Forces auxiliaires à l'élan national de solidarité avec les victimes du séisme, qui a secoué plusieurs provinces et régions du Royaume.



Par ailleurs, le commandement régional des Forces auxiliaires à Béni Mellal-Khénifra, a organisé, mardi, une campagne de don de sang qui a suscité une forte adhésion de la part du personnel de l'ensemble des unités relevant de ce commandement.



Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des FAR et suite au violent séisme qui a frappé plusieurs régions du Royaume.



Dans une déclaration à la MAP, le commandant régional des Forces auxiliaires à Béni Mellal-Khénifra, Brahim Oumragh, a indiqué que cette action humanitaire, supervisée par l’inspecteur général des Forces auxiliaires (Zone Nord), traduit l’esprit et la culture qui règnent au sein de ce corps et corrobore son engagement inconditionnel à apporter aide et assistance aux citoyens avec volontariat et enthousiasme.



"Cette initiative constitue une opportunité pour réaffirmer la participation effective du corps des Forces auxiliaires dans telle situation, guidé toujours en cela par notre Devise Sacrée : Dieu - La Patrie - Le Roi", a-t-il fait savoir.