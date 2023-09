Les Forces Auxiliaires à Agadir se mobilisent pour renflouer les stocks de sang

Les éléments des Forces Auxiliaires ont participé, mardi à Agadir, à une campagne de don sang organisée en guise de solidarité avec les victimes du séisme d'Al Haouz.



Dans une déclaration à la presse, la déléguée régionale des œuvres sociales des Forces Auxiliaires, l'inspecteur de 2ème classe, Assia Ghanami, a indiqué que le Commandement préfectoral des Forces Auxiliaires à Agadir Ida-Outanane a initié cette campagne en coordination avec le Centre régional de transfusion sanguine et ce, en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR). Ce geste noble intervient dans le cadre de la vague de mobilisation tous azimuts pour renflouer les stocks de cette matière vitale et consacrer ainsi les valeurs de solidarité et d'entraide, a-t-elle ajouté.



Cette initiative citoyenne à laquelle ont participé l'ensemble des officiers et éléments de ce corps, tous grades confondus, traduit l’adhésion effective à la dynamique de solidarité avec les victimes du séisme qui a frappé différentes provinces du Royaume