Le trafic commercial portuaire en hausse de 10,2% au T1-2025

Le volume global du trafic commercial manutentionné au sein des ports nationaux a atteint 60,8 millions de tonnes au premier trimestre de 2025, en augmentation de 10,2%, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).



Cette dynamique est due au renforcement du trafic de transbordement (+12,7%) qui a occupé à lui seul 49,9% du total du trafic, précise la DEPF dans sa récente note de conjoncture, relavant la consolidation du trafic des exportations (+13,7%), des importations (+2,8%), ainsi que celui du cabotage (+31,6%).



S’agissant du trafic des passagers, les ports marocains ont vu transiter 720.645 passagers à fin mars 2025, en hausse de 3,9%. Quant à l'activité de croisière, elle a enregistré une croissance de 46,9% au premier trimestre 2025 pour un volume de 55.668 croisiéristes, rapporte la MAP.



Pour ce qui est de l’activité du transport aérien, le nombre de voyageurs accueillis dans les aéroports nationaux poursuit sa croissance à deux chiffres au terme du premier trimestre de 2025, en raffermissement de 16,4%, après une performance de +13,9% un an auparavant.



Par ailleurs, diverses mesures ont été adoptées pour faciliter le retour au pays des marocains résidant à l’étranger (MRE), durant l’été 2025 et ce, dans le cadre de l'Opération Marhaba 2025 qui se déroule sous l'égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Ainsi, 29 navires seront mobilisés sur 12 lignes maritimes depuis les ports de l’Italie, la France et l’Espagne.



En outre, l’accompagnement de proximité sera assuré cette année via 24 centres d’accueil, dont 18 sur le territoire national et 6 à l’étranger.