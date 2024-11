Le stade municipal d’Oujda fait peau neuve

Le stade municipal d’Oujda a connu d’importants travaux de rénovation ayant nécessité une enveloppe budgétaire de l’ordre de 6,2 millions de dirhams.



Les travaux de mise à niveau de ce stade s’inscrivent dans le sillage des efforts déployés pour soutenir le dynamisme sportif local à travers le renforcement et la modernisation des installations sportives.



Les travaux de rénovation ont porté essentiellement sur l’aménagement du terrain de compétition en gazon synthétique sur une superficie de 7.589,5 m², la mise en place d’un système d’arrosage adapté au nouveau revêtement, la construction d’un forage et d’une bâche à eau pour garantir une gestion autonome et durable de l’eau, et enfin le déplacement de la clôture existante et des pare-ballon.

Lesdits travaux seront suivis d’autres aménagements afférents à la charpente métallique, aux gradins et vestiaires et à l’entrée du stade.



L’aménagement du stade municipal a pour objectif la réhabilitation et la mise à niveau de cette infrastructure sportive située en plein centre de la ville, très fréquentée par les équipes de 2ème division et par les équipes de quartiers.



La sauvegarde et la mise à niveau de ce stade mythique ont une valeur matérielle et fortement symbolique pour les habitants, notamment pour la communauté sportive.



Construit dans les années 1920 dans le sillage de la mouvance sportive ayant marqué le Royaume à l’époque, le stade municipal sert aujourd’hui principalement de terrain d’entraînement et de compétitions pour les clubs locaux, en l’occurrence l’équipe de football de l’USMO (Union sportive musulmane d'Oujda).



Il est également un centre de développement pour les jeunes talents de la ville. Sa taille moyenne de 7.000 spectateurs environ en fait un lieu adapté aux compétitions locales et régionales ainsi qu’aux événements sportifs communautaires.