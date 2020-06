Le sort de la CAN 2021 sera décidé au Conseil de la FIFA

Tout comme en Europe, les parties prenantes du football africain commencent à voir un petit peu plus clair. Si pour la CAN 2021 il faudra attendre le 25 juin, date du Conseil de la FIFA, pour connaître le sort de cette compétition, pour les concours inter clubs, Ligue des champions et Coupe de la Confédération, les demi-finales ont été arrêtées au mois de septembre prochain.

L’annonce a été faite par le directeur de la Commission des compétitions à la CAF, Samson Adamu qui a indiqué, dans une déclaration rapportée par le portail africatopsport, que «les demi-finales de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF auront lieu en septembre prochain, mais les dates finales n’ont pas encore été arrêtées».

En ce qui concerne la présence du public à ces rencontres du dernier carré, Samson Adamu a souligné que la décision n’a pas encore été prise, précisant que «la CAF laisserait aux fédérations locales la possibilité d’en décider suivant les développements de la situation » engendrée par la pandémie du Covid-19.

A rappeler que le tour des demi-finales en Ligue des champions sera une affaire maroco-égyptienne, avec les affiches WAC-Al Ahly et Raja-Zamalek. Quant au dernier carré de la Coupe de la Confédération, la première confrontation sera cent pour cent marocaine ayant pour protagonistes le HUSA, qui a atteint pour la première fois de son histoire ce tour avancé du tournoi, et la RSB, finaliste de la précédente édition. La seconde demi-finale ne manquera point d’attrait entre l’équipe égyptienne de Pyramids, un néophyte du football africain, et le club guinéen de Horoya Conakry, un habitué de l’épreuve.

Pour les finales, les dates n’ont pas encore été fixées, contrairement aux lieux annoncés auparavant, sachant que l’ultime acte de la C1 aura lieu à Douala au Cameroun, alors que celui de la C2 se jouera au Complexe Moulay Abdellah à Rabat.

Comme précité, la suite des éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun devra se décider à l’issue des travaux du Conseil de la FIFA prévus le 25 courant par vidéoconférence.

Après avoir manqué la fenêtre du mois de mars, date où devait se tenir la troisième journée des éliminatoires, en plus des dates de rattrapage des 3 et 4 juin courant, la CAF se trouve plus que jamais presque dans une situation d’impasse du fait qu’il ne lui reste que les fenêtres de septembre, d’octobre et de novembre en vue d’établir une mise à jour devant déboucher sur l’organisation d’une Coupe d’Afrique des nations dans les temps prévus, janvier-février 2021. Sachant qu’il y a une semaine, le secrétaire général de la CAF, le Marocain Abdelmounaïm Bah, avait évoqué la possibilité de décaler la CAN 2021 jusqu’en janvier-février 2022, arguant que«jouer en juin/juillet au Cameroun c’est difficile à cause des conditions climatiques. En plus, en juin/juillet 2021, il y a déjà beaucoup de compétitions avec l’Euro et la Copa America. Donc, la période la plus propice en cas de report de la CAN serait janvier 2022».

Une date qui reste une éventualité, car M.Bah a tenu sur le champà affirmer que «tout ça je le répète, ce sont des alternatives parce que notre priorité pour la CAN, c’est de jouer en janvier 2021 ».

Le secrétaire général de la CAF reste optimiste, signalant qu’ « à ce sujet, la Confédération asiatique a annoncé qu’elle reprendra ses qualifications aux mois d’octobre et de novembre. Et à la CAF, on s’inscrit dans cette logique. Les fenêtres internationales prévues en mars et en juin ont été annulées certes mais les mois d’octobre et de novembre 2020 représentent beaucoup d’espoir ».

Dans la course pour la CAN, le Onze national figure dans le groupe E aux côtés des sélections de Mauritanie, de Centrafrique et du Burundi. L’EN avait mal entamé sa campagne de qualification, se faisant accrocher à domicile, et contre toute attente, par l’équipe de Mauritanie (0-0), avant de se ressaisir en s’imposant en déplacement sur le Burundi par 3 à 0.