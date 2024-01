Le sélectionneur du Brésil Fernando Diniz limogé

Le sélectionneur de l'équipe du Brésil, Fernando Diniz, a été limogé six mois à peine après son arrivée, les mauvais résultats de la Seleçao lui ayant coûté sa place.



La mise à l'écart du sélectionneur de 49 ans a été confirmée vendredi à l'AFP par une source au sein de la Confédération brésilienne de football (CBF) sous couvert d'anonymat.

Selon les médias brésiliens, son successeur pourrait être Dorival Junior, l'actuel entraîneur de São Paulo.



Les supporters espéraient que Diniz parviendrait à renouer avec le "football samba", marque de fabrique des quintuples champions du monde, un an après leur élimination en quarts de finale du Mondial-2022 par la Croatie. Mais leurs attentes ont été déçues.



La "canarinha" n'est que sixième sur dix au classement des qualifications pour le Mondial-2026, avec seulement deux points d'avance sur la place de barragiste. Des contre-performances inquiétantes pour la seule nation à avoir participé aux 22 éditions de la Coupe du monde, avec cinq titres, un record.



Diniz avait été nommé le 4 juillet pour un an, tout en restant entraîneur du club carioca de Fluminense, qui a remporté fin 2023 la Copa Libertadores et s'est incliné il y a deux semaines en finale du Mondial des clubs face à Manchester City (4-0).

Son mandat avait tout l'air d'un intérim avant l'arrivée espérée de Carlo Ancelotti. Mais l'entraîneur italien au palmarès éblouissant a fini par prolonger fin décembre son contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2026.



Après des début prometteurs en qualifications pour le Mondial-2026 (victoires 5-1 face à la Bolivie et 1-0 au Pérou), la Seleçao a fait match nul à domicile face au Venezuela et s'est inclinée face à l'Uruguay (2-0), la Colombie (2-1) et l'Argentine (1-0), dans son antre mythique du Maracana, où le nom de Diniz a été hué.

Le Brésil n'avait jamais perdu sur ses terres lors d'éliminatoires pour une Coupe du monde, et encore moins subi trois défaites de suite dans cet exercice.



La Seleçao a dû en outre faire face à une série de blessures, notamment celle de sa star Neymar, victime d'une déchirure des ligaments du genou lors de la défaite contre l'Uruguay en octobre, ce qui devrait l'éloigner des terrains pendant plusieurs mois.



Le limogeage de Diniz intervient au lendemain d'un rebondissement dans l'autre crise, institutionnelle celle-ci, qui secoue le football brésilien: le président de la CBF Ednaldo Rodrigues, destitué début décembre par un tribunal de Rio, a été rétabli dans ses fonctions sur décision d'un juge de la Cour suprême.



La décision du tribunal carioca avait invalidé un précédent accord entre la CBF et le parquet de Rio, datant de mars 2022, qui avait permis l'élection du premier président noir de la fédération.



Mais la Fifa et la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) n'avaient pas vu cette décision de justice d'un bon oeil, refusant toute ingérence étatique dans les affaires de la CBF.

Le Brésil doit affronter l'Espagne et l'Angleterre lors de matches amicaux en mars.