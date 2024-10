Le secrétariat régional de l’USFP à Zagora salue le programme Royal de soutien aux victimes des inondations

Le secrétariat régional de l’USFP à Zagora a tenu, dimanche 6 octobre 2024, une réunion consacrée à la discussion d’un certain nombre de questions d’ordre national, régional et local, et à la préparation de la prochaine entrée politique et sociale en présence des membres du secrétariat régional, des représentants du parti au Parlement et dans les conseils élus.



Dans un communiqué de presse, le secrétariat régional a présenté ses sincères condoléances, au nom de tous les Ittihadis, aux familles des victimes des récentes inondations qui ont frappé récemment plusieurs régions et provinces dans le sud-est du Maroc, et dont fait partie la province de Zagora, tout en tenant à saluer les Directives Royales au gouvernement visant à mettre en œuvre le programme de réhabilitation des zones sinistrées.



Le secrétariat régional a également appelé le gouvernement à accélérer la mise en œuvre du programme Royal de soutien aux victimes des inondations et à œuvrer pour la reconstruction et la réhabilitation des infrastructures dans ces zones.



L’Exécutif est tenu d’évaluer les programmes destinés à ces zones oasiennes et d’adopter une politique publique efficace et claire pour la sauvegarde des oasis du Draâ, la plus grande oasis du Royaume.



Le secrétariat régional de l’USFP a mis en valeur les interventions proactives des autorités régionales, des institutions élues, des militants de la société civile et des médias pour faire face aux récentes inondations qu'a connues la région.



Le communiqué a, par ailleurs, salué le travail effectué par l’USFP au niveau de l'institution parlementaire en interpellant le gouvernement à travers des questions écrites et en organisant des réunions urgentes avec différents départements ministériels en vue d’accélérer les travaux de reconstruction et de réhabilitation des régions touchées par les inondations, tout en soulignant l'implication des élus du parti et de l'ensemble des instances ittihadies et leur mobilisation en solidarité avec les victimes des inondations.

Il a mis en exergue les efforts des élus ittihadis afin de mettre en œuvre une vision de développement intégrée et durable pour la région.



Le secrétariat régional de l’USFP a également salué les efforts déployés dans le secteur de l'eau potable à travers le projet structurant d'alimentation des collectivités territoriales de la région à partir du barrage d'Agdz, tout en appelant à consentir un effort similaire dans le domaine de la gestion de l'eau et d'irrigation en raison de son importance dans le but de faire revivre les oasis de la région considérées comme un patrimoine humain mondial.



H.T