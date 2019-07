Le roadshow national de Finéa au profit des TPME fait escale à Laâyoune

Le roadshow national lancé par Finéa, filiale du Groupe CDG, en vue de promouvoir l’accès des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) au financement et à la commande publique, a fait escale, en début de semaine à Laâyoune.

“Après Tanger, Fès, Meknès et Marrakech, c’est au tour de Laâyoune d’accueillir une rencontre pour présenter aux entreprises de la région du Sud du Royaume à la conquête de marchés publics ou privés une large gamme de produits souples et adaptés”, a déclaré à la presse le directeur général délégué Pôle engagements et opérations de Finéa, Khalid El Kaoumi.

Pour ce faire, rapporte la MAP, l’établissement met à la disposition des TPME plusieurs solutions de financement portant sur la couverture des besoins en trésorerie, a-t-il relevé, citant à cet égard les avances sur marchés nantis et le cautionnement administratif.

M. El Kaoumi a, en outre, fait savoir que Finéa, qui a pour mission de faciliter l’accès des entreprises au financement et à la commande publique, propose également des services non financiers consistant en l’accompagnement et le conseil des TPME de manière à renforcer leur capacité de gestion et leur transparence.

Cette rencontre avec les acteurs économiques des provinces du Sud fait partie d’une tournée, qui se poursuivra jusqu’au 9 juillet, à la rencontre de 2.200 TPE-PME dans neuf principales villes du Maroc, a-t-il rappelé.

Finéa a permis en 2018 d’apporter 10,2 milliards de dirhams à 4850 TPME, confirmant le rôle de l’établissement en faveur du développement de l’entreprise marocaine, source d’emplois et de croissance pour le pays.

La filiale du Groupe CDG place son roadshow sous le signe de son plan de développement CAP 22, adopté l’an passé, visant à apporter davantage de financements et de conseils aux entreprises, en élargissant sa gamme de produits financiers et en mettant en place une offre de services non financiers à très forte valeur ajoutée.

D’après les responsables de Finéa, l’établissement a développé de nouveaux produits afin de répondre à des besoins en financement plus larges et adaptés. “Deux offres seront prochainement lancées: Finéa Essor pour mettre à la disposition des entreprises un crédit d’investissement destiné à renforcer les capacités opérationnelles des TPME, entre autres, dans le cadre de la réalisation des marchés publics ou privés, et Finéa Export pour accompagner et soutenir les entreprises participant à des appels d’offres publics à l’étranger”, précise-t-on.