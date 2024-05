L’activité de construction connaît une évolution favorable

L’encours des crédits à l’immobilier en hausse de 0,6% au terme des deux premiers mois de 2024, selon la DEPF

L’activité de construction a enregistré une évolution globalement favorable, affirme la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Economie et des Finances.Selon la DEPF, « la valeur ajoutée du secteur de construction a renoué avec la croissance pour le deuxième trimestre consécutif après les baisses successives de sa valeur ajoutée, enregistrées depuis le premier trimestre 2022 ».En effet, fait-elle savoir, après analyse des données relatives au secteur, il ressort que la VA est ressortie en hausse de 0,5% au troisième trimestre 2023, puis de 2,4% au quatrième trimestre de la même année écoulée.Il est important de souligner que « ces évolutions positives ont permis d’atténuer le repli en moyenne, de la valeur ajoutée de ce secteur au terme de l’année 2023 (-0,8% après un retrait de 3,5% un an auparavant) », comme l’a relevé la DEPF dans sa note de conjoncture du mois d’avril 2024 (N°326).D’après le document rendu public récemment, les ventes de ciment, principal baromètre de l’activité du secteur de construction, ont accusé une légère baisse (-0,4%) au terme du premier trimestre de 2024.La même source attribue cette évolution, d’une part, à la hausse de 7,5% enregistrée au cours des deux premiers mois de ce trimestre et, d’autre part, à la baisse de 14% au cours du mois de mars 2024 au cours duquel des chantiers de construction ont été arrêtés en raison, notamment, des importantes précipitations enregistrées durant ce mois.Le repli observé au cours du mois de mars « a concerné l’ensemble des segments de livraisons, à l’exception de celui de l’infrastructure, dont les livraisons se sont raffermies de 10,7% », a précisé la DEPF.Dans sa note, elle assure toutefois qu’en dépit de la contreperformance enregistrée en mars, « les segments d’infrastructure, du bêton prêt à l’emploi et du préfabriqué ont clôturé le premier trimestre 2024 sur des performances de +41%, +10,3% et +1,1% respectivement ».Pour rappel, dans sa note du mois de mars dernier (N°325), la DEPF avait fait état d’une tendance globalement favorable de l’activité de construction au deuxième mois de 2024, notant une performance des ventes de ciment de +8,5% au cours de ce mois, après +6,6% un mois plus tôt et une baisse de 10,7% en février 2023.Dans sa note, elle avait également indiqué un accroissement des ventes de ciment de 7,5% au terme des deux premiers mois de 2024, au lieu d’un recul de 8,4% un an auparavant. La DEPF avait alors expliqué cette amélioration, notamment, par la bonne dynamique des livraisons des segments du bêton prêt à l’emploi (+18,3%), de l’infrastructure (+61%), de la distribution (+1,3%) et du préfabriqué (+5,8%), ainsi que du nouveau segment du mortier, introduit à partir de janvier 2024, qui a contribué à hauteur de 7% à la progression totale des ventes de ciment à fin février 2024.En ce qui concerne le financement des opérations immobilières, les récentes données montrent que l’encours des crédits à l’immobilier a connu une progression de 0,6% au terme des deux premiers mois de l’année 2024, après avoir affiché une hausse de 2,4% un an plus tôt. Il a ainsi atteint 302,1 milliards de dirhams durant cette période.Pour la Direction des études et des prévisions financières, « cette évolution est due à l’accroissement de l’encours des crédits à l’habitat de 1,6% qui a atteint 243,8 milliards de dirhams, en dépit du recul de l’encours des crédits à la promotion immobilière de 1,1% », a-t-elle conclu.A titre de comparaison, dans sa précédente note, la Direction avait révélé que « l’encours des crédits à l’habitat a atteint 244,1 milliards de dirhams à fin janvier 2024, après 239,6 milliards un an plus tôt, soit un accroissement de 1,9% ». Ceci, précisait-elle, compte tenu de la hausse de 1,1% des crédits à la promotion immobilière, l’encours global des crédits à l’immobilier a augmenté de 0,7% à fin janvier 2024 pour dépasser les 302,2 milliards de dirhams.