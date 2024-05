Conférence "Dirigeants ChatGPT" : l'IA, un levier de croissance pour les entreprises

Le rôle de l'intelligence artificielle (IA) en tant que levier de croissance pour les entreprises, a été au centre de la conférence "Dirigeants ChatGPT" tenue, jeudi à Rabat, à l'initiative du cabinet Dynamis Conseil.



Animée par Salah-Eddine Benzakour, expert en marketing digital et fondateur du groupe Puissance AI, cette conférence s'assigne pour objectif d'aider les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises - petites et moyennes industries (PME-PMI), à libérer leur potentiel de croissance grâce à l'intelligence artificielle.



Il s'agit, en outre, de faire comprendre au grand public toutes les facettes de l'IA, y compris ses opportunités et ses points de vigilance et aider chacun à devenir acteur de sa vie à l'ère de cette nouvelle technologie.



Dans une déclaration à la MAP, M. Benzakour a indiqué que cette conférence permettra à la majorité des dirigeants de comprendre l'impact de l'IA, afin qu'ils puissent la déployer efficacement dans leurs entreprises.



Il a, dans ce sens, souligné que depuis l'avènement de ChatGPT et d'OpenAI, l'accès à l'intelligence artificielle est devenu très démocratisé, précisant que l'IA en elle-même "n'a pas d'intention définie, c'est la manière dont nous l'utilisons qui détermine son impact".



Et de poursuivre que les entreprises qui intègrent l'IA bénéficieront d'un avantage concurrentiel par rapport à celles qui ne le font pas et que toute forme de réticence de la part d'un dirigeant envers cette approche constituerait une opportunité manquée. De son côté, Jinane Fadili, fondatrice du cabinet Dynamis Conseil a mis l'accent sur l'importance de cet événement dans la vulgarisation de l'utilité de l'IA qui constitue un réel levier de croissance pour les PME et PMI.



"Aujourd'hui, nous avons invité des dirigeants d'entreprises ainsi que des managers dans le but de les sensibiliser à un sujet qui est largement discuté depuis quelque temps, mais dont les tenants et aboutissants ne sont pas toujours bien compris", a-t-elle dit.



Outre cette conférence, un spectacle adressé au grand public, de 7 à 77 ans, est prévu ce soir.



Création originale de Salah-Eddine Benzakour, ce spectacle promet de changer, démystifier et transformer la perception du public sur l'IA, grâce à une approche immersive et interactive.