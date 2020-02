Le programme d’éducation inclusive au profit des enfants en situation de handicap en débat à Marrakech

La Direction provinciale de l’éducation nationale de Marrakech a organisé, mardi, une rencontre en vue de l’élaboration du programme provincial d’éducation inclusive au profit des enfants en situation de handicap.

Cette rencontre, qui a connu la participation d'un aréopage de responsables de ladite Direction provinciale, de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) Marrakech-Safi, outre des représentants du Centre national Mohammed VI des handicapés, de la délégation du ministère de la Santé, ainsi que des acteurs de la société civile agissant dans le domaine de l’éducation inclusive, a servi d'occasion pour examiner les mesures à même de permettre à cette catégorie de bénéficier amplement de leur droit à la scolarisation avec leurs collègues dans les classes ordinaires.

Dans une allocution de circonstance, le directeur provincial de l'éducation nationale, Mohamed Belkarchi, a souligné l’importance de ce programme lancé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mettant l’accent sur les approches adoptées aux niveaux régional et provincial relatives à la mise en œuvre du programme de l’éducation inclusive.

Ce programme vise à faire bénéficier les élèves à besoins spécifiques d'opportunités scolaires et pédagogiques identiques à celles offertes aux autres élèves, que ce soit au niveau des infrastructures, des accessibilités ou au niveau éducatif, à travers les programmes scolaires et leurs contenus, a-t-il ajouté.

Cette rencontre a été marquée par la présentation d’exposés ayant trait au cadre conceptuel de l’éducation inclusive, le concept de handicap, ses types et les caractéristiques inhérentes à chaque type, le nouveau modèle d’éducation inclusive en tant que projet national de l’école inclusive, l’ingénierie des apprentissages pour l’inclusion partielle ou totale des enfants en situation de handicap, en plus du cadre juridique et législatif et l’adaptation des examens.

Par la même occasion, il a été procédé à l'organisation d'une série d'ateliers suivant les axes stratégiques de la mise en œuvre du programme régional d’éducation inclusive, lesquels ont été couronnés par la détermination des principales mesures à intégrer dans le programme provincial de l’éducation inclusive.

Les participants à cette rencontre ont convenu de la nécessité d’instaurer un système pédagogique et des horaires adaptés aux spécificités du handicap et des approches pédagogiques appropriées pour tous les enfants et conformes à leur potentiel d’apprentissage.

Ils ont aussi appelé à une mobilisation et une communication autour de l’école marocaine à même de favoriser la scolarisation des enfants en situation de handicap.