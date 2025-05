Le prix de l'excellence en matière d'apprentissage en ligne décerné en Arabie Saoudite à un universitaire marocain

L'Université arabe Naif des sciences de la sécurité à Riyad a décerné, jeudi, le Prix de l'excellence dans le domaine de l'apprentissage en ligne à l'enseignant-chercheur marocain, Younes Nafid.



Ce prix consacre l’excellence académique et les efforts déployés en matière de recherche scientifique, d’enseignement et d'apprentissage, selon ses initiateurs.



Professeur au Département de droit pénal à la Faculté de justice pénale et des sciences criminelles à Riyad, M. Nafid occupe également le poste de conseiller à la recherche scientifique et à l’innovation au sein de l’Université Naif arabe des sciences de la sécurité.



Par ailleurs, le chercheur marocain est auteur de nombre d'ouvrages et d'études spécialisés et a supervisé plusieurs recherches, mémoires et thèses de doctorat.



Titulaire d’un doctorat en droit pénal et sciences criminelles de l’Université Mohammed Premier - Oujda, il a notamment enseigné aux Universités Cadi Ayyad et Chouaib Doukkali.