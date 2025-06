Le président de la Chambre des conseillers salue le soutien du Parlement centraméricain à l'initiative d'autonomie

Le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, a exprimé mardi à San Salvador sa profonde gratitude pour les positions "nobles et fraternelles" exprimées par le Parlement centraméricain (Parlacen) au sujet de la question de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc.



S'exprimant lors du Forum économique sur l'investissement et le développement, organisé par le Parlacen en partenariat avec la Chambre des conseillers, M. Ould Errachid a salué la position du Parlement centraméricain, qui a affirmé son soutien constant aux droits légitimes et historiques du Royaume du Maroc sur son Sahara, tout en se félicitant du soutien apporté par le Parlacen à l'initiative marocaine d'autonomie comme étant la "seule solution réaliste et sérieuse" au conflit artificiel autour du Sahara marocain.



Lors de cette rencontre, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de la Chambre des conseillers, le vice-président de la République du Salvador, Félix Ulloa, et le président du Parlacen, Carlos Hernandez, M. Ould Errachid a souligné que ce soutien témoigne de "l'estime" dont jouit le Royaume du Maroc sous le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que d'une confiance inébranlable en son institution législative.



La dynamique des relations entre le Maroc et les pays d'Amérique centrale constitue un modèle avancé de partenariat Sud-Sud, fondé sur le respect mutuel et une volonté commune de consolider la coopération dans divers domaines, a-t-il ajouté.



Il a souligné que le Royaume poursuit, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, son ouverture régionale et internationale, notant que les provinces du Sud sont devenues un modèle de développement avancé grâce à des projets structurants qui en font un pôle économique stratégique reliant l'Afrique à l'Amérique latine, y compris les pays d'Amérique centrale, et créant des opportunités pour le développement.



M. Ould Errachid conduit une délégation parlementaire aux travaux de ce forum économique, qui coïncide avec le dixième anniversaire de l'adhésion du Parlement marocain à cette organisation régionale en tant que membre observateur permanent.