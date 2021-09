Le président Kagame reçoit la présidente de la CAVB, Bouchra Hajij

Le président rwandais, SE Paul Kagame, a offert une réception en l'honneur de Mme Bouchra Hajij, présidente de la Confédération africaine de volley-ball (CAVB), actuellement en visite au Rwanda.



Cette réception a eu lieu en marge de l'ouverture de la 23è édition du Championnat d’Afrique des nations (CAN) de volley-ball, qui se tient à Kigali avec la participation de 16 pays africains, dont le Maroc.



Lors de cette rencontre, le président Kagame et Mme Hajij ont abordé le développement du sport africain et les moyens à même de renforcer la présence du continent africain dans les manifestations sportives internationales.



Les deux parties se sont également arrêtées sur les moyens d’approfondir les aspects de la coopération entre le Rwanda et la Confédération, notamment en ce qui concerne le développement des mécanismes d'échange d'expertises, la formation et les infrastructures sportives.



Cette rencontre s'est déroulée en présence de la ministre rwandaise de la Jeunesse et des Sports, Mme Romare Mbabzi, et de plusieurs personnalités sportives et politiques.

Cette réception confirme l'implication active des cadres marocains dans la politique de diplomatie parallèle prônée par S.M le Roi Mohammed VI, ainsi que la place qu’occupent les responsables marocains au sein des organisations et instances internationales.