Le parcours héroïque de Saïss sur Netflix

Le parcours héroïque de l'équipe du Maroc en Coupe du monde a fait le bonheur de Netflix, puisque le capitaine des Lions de l'Atlas, Romain Saïss, est la vedette d'une prochaine série télévisée consacrée au football, indique mercredi le quotidien britannique The Telegraph.



"Le périple de Romain Saïss et les déboires de Thiago Silva avec le Brésil ont été captés par les réalisateurs de la précédente série +Sunderland 'Till I Die+", précise le journal.



Intitulée "Captains", la série mettra également en scène le capitaine du Pays de Galles, Gareth Bale, et devrait être diffusée sur le service de streaming l'été prochain dans le cadre d'un partenariat de plusieurs millions avec le service de diffusion Fifa+, détaille la même source.



L'accès à toutes les zones de tournage où a été présent Saïss devrait être l'intrigue la plus intéressante de la série, assure le grand tirage.



Cependant, l'accès aux vestiaires et les interviews des membres de la famille Silva constitueront également un sujet intéressant, après la défaite choquante du Brésil en quart de finale contre la Croatie, poursuit-on.



Les exploits décevants de Bale, du Pays de Galles, et de Simon Kjær, du Danemark, seront également évoqués, précise le média, notant que "Fulwell 73", la société britannique, qui a été applaudie pour sa série sur les difficultés de Sunderland, a filmé les coulisses de Doha pendant toute la durée du tournoi.