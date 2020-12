Le nouvel entraîneur du KACM appelle à la mobilisation générale

Le nouvel entraîneur du Kawkab Athletic Club de Marrakech (KACM), Mohamed El Guisser, a appelé, lundi soir à Marrakech, toutes les composantes du club à la mobilisation générale pour surmonter la situation actuelle et renouer avec le glorieux passé du club marrakchi. "Le club est appelé à relever de nombreux défis sur les plans organisationnel et financier, qui compliquent notre tâche durant la saison footballistique 2020-2021 qui débutera dans quelques jours", a souligné M. El Guisser lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du nouveau staff technique de l'équipe. Tout en faisant savoir que le bureau dirigeant et le staff technique sont pleinement conscients de la mission qui leur est confiée, M. El Guisser a pointé du doigt une série de difficultés à transcender pour opérer un recrutement qui sera à la hauteur, dans tous les postes. "Ainsi, le bureau dirigeant a été contraint de recourir au recrutement de joueurs évoluant en division amateurs", a-t-il expliqué, ajoutant que le bureau dirigeant a également procédé au maintien des joueurs dont les contrats sont toujours en cours (environ 12 joueurs) et au renouvellement des contrats d’autres, et ce dans l'optique de parvenir à préserver la cohésion au sein de l'équipe. "Nous allons essayer de restructurer le club afin de restaurer la confiance entre le KACM et ses supporters comme un premier pas pour jouer la montée et permettre au club de renouer avec son glorieux passé", a relevé M. El Guisser, ancien entraîneur de l'Olympique de Safi. Le KACM a repris, le 16 novembre, ses entrainements à l’annexe du Grand stade de Marrakech, et ce en préparation à la prochaine saison sportive (Botola Pro D2 et Coupe du Trône), qui débutera le 4 décembre. Pour rappel, le KACM a fini la Botola Pro D2 saison 2019-2020 en 12è position avec 33 points (7 victoires, 12 nuls et 11 défaites).