Le modèle marocain de tolérance et du vivre-ensemble mis en avant à Toronto 

Le modèle de tolérance et du vivre-ensemble prôné par le Maroc a été mis en avant, dimanche soir à Toronto, à l'occasion de la semaine judéo-marocaine de la métropole canadienne.



"La Constitution marocaine reconnaît et protège les multiples composantes de l’identité marocaine, parmi lesquelles la composante hébraïque, mais aussi les composantes berbère et saharienne", a souligné l'ambassadeur du Maroc au Canada, Souriya Otmani, lors d'une cérémonie tenue en présence de plusieurs membres de la communauté juive marocaine de Toronto et d'élus provinciaux et fédéraux.



"Une telle singularité a été rendue possible grâce à nos institutions démocratiques stables et aux multiples réformes entreprises sous le sage leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI", a affirmé la diplomate, rappelant à cet égard l'intérêt particulier accordé par les Rois du Maroc à la préservation de la composante hébraïque de l'identité nationale et du patrimoine judéo-marocain.



Mme Otmani a cité, à cette occasion, plusieurs actions et initiatives concrètes témoins de cette Haute sollicitude Royale pour la sauvegarde du riche patrimoine judéo-marocain, dont la consécration dans le préambule de la Constitution de l'affluent hébraïque de l’identité marocaine et la réhabilitation et la mise à niveau des lieux de culte et de sanctuaires.



L'ambassadeur a rappelé à cet égard la réhabilitation et la rénovation de synagogues, de cimetières et de quartiers juifs à travers tout le Maroc, l’inauguration de plusieurs musées du judaïsme marocain, parmi lesquels Bayt Dakira (la maison de la mémoire) à Essaouira, le maintien de tribunaux hébraïques et la mise sur pied d’un centre marocain des études et de recherche sur le droit hébraïque.



"Au moment où le monde est en proie à de multiples guerres, conflits, tensions et discours de haine ainsi qu'à diverses formes de radicalisme et d’extrémisme, toutes ces actions et bien d’autres, qui ont été amplement saluées par la communauté internationale, font du Maroc un havre de paix qui embrasse l’universalisme, en prônant le dialogue inter-religieux et les valeurs de tolérance, de coexistence et du vivre-ensemble", a relevé la diplomate, qui a salué l'attachement de la communauté juive marocaine de Toronto à son pays d’origine.



De son côté, le président de la communauté juive marocaine de Toronto, Simon Keslassy, a souligné que l’action de SM le Roi Mohammed VI s’inscrit en droite ligne de la politique des Feux Souverains Mohammed V et Hassan II en faveur de la promotion des valeurs de tolérance et de vivre-ensemble. M. Keslassy a rendu hommage, à cette occasion, à Sa Majesté le Roi pour les nombreuses initiatives visant à protéger l’héritage juif marocain, citant à cet égard la restauration de mausolées, cimetières et anciennes synagogues et l’ouverture de musées juifs.



Cette cérémonie a été marquée par les interventions de plusieurs responsables et élus canadiens, qui ont mis en avant le leadership de SM le Roi Mohammed VI dans la promotion et le renforcement des valeurs de paix et de respect de la diversité culturelle et cultuelle.