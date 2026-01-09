Campagne de don de sang pour renflouer le stock régional et promouvoir les valeurs de solidarité

L'Agence marocaine du sang et de ses dérivés (AMSD) dans la région de Marrakech-Safi a organisé, jeudi à Marrakech, une campagne de don de sang visant à renflouer le stock régional de cette matière vitale et à promouvoir les valeurs de solidarité et d'engagement citoyen.



Cette initiative, qui s'est déroulée en présence notamment du secrétaire général de la préfecture de Marrakech, Mostafa Tayaâ, avait pour objectifs de renforcer les réserves de cette substance vitale au niveau de la région, de contribuer à pallier le déficit en poches de sang et de consolider la culture du don auprès des citoyens, en les encourageant à s’engager activement dans ce noble acte humanitaire pour sauver des vies.



Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Mohamed Sif-Essalam, représentant régional de l’AMSD, a indiqué que cette campagne s’inscrit dans le cadre des efforts continus, visant à garantir un approvisionnement suffisant et durable en sang et produits dérivés, saluant la forte mobilisation des citoyens autour de cette action solidaire.



Il a souligné que le don de sang constitue un geste simple, sûr et bénéfique, tant pour le donneur que pour les patients, invitant les habitants de la Cité ocre et de l’ensemble de la région de Marrakech-Safi à participer massivement aux campagnes de don afin de répondre aux besoins croissants des établissements de santé.



De son côté, la cheffe de la Division de l'action sociale (DAS) à la wilaya de la région de Marrakech-Safi, Souad Zaghloul, a affirmé que cette campagne représente une occasion importante de sensibiliser la population à l’importance vitale du don de sang, mettant en avant le rôle central de la mobilisation collective dans le renforcement du système de santé.



Mme Zaghloul a également relevé que la réussite de cette initiative repose sur la coordination entre les différents acteurs institutionnels et associatifs, notant que de telles actions contribuent également à consacrer les valeurs de civisme et de solidarité au sein de la société.



Cette action solidaire, organisée par l'AMSD en partenariat avec la wilaya de la région de Marrakech-Safi, s’inscrit dans le cadre d’une série d’initiatives similaires, menées régulièrement afin de garantir la disponibilité du sang et de ses dérivés, tout en répondant aux besoins des structures hospitalières de la région en cette matière vitale.