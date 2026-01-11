Selon Ouest France : Le tourisme au Maroc promis à un avenir radieux

En frôlant la barre symbolique de 20 millions de visiteurs en 2025, le tourisme au Maroc est promis à un avenir des plus radieux, écrit jeudi le quotidien "Ouest France" dans un article publié sur son site web.



Dans une lecture du bilan 2025 du secteur, le média français évoque une «année de tous les records» pour le tourisme marocain, en référence aux derniers chiffres officiels faisant état de 19,8 millions de visiteurs venus pour une large majorité du continent européen, soit 14% de fréquentation en plus sur un an et même +19% si l’on regarde du côté des recettes (11 milliards d’euros).



«Une barre symbolique donc de 20 millions presque atteinte pour une destination qui plus que jamais s’affiche désormais comme la toute première du continent africain», relève l’article.



Il retient que le Royaume vient de vivre «une année exceptionnelle» portée par «un engouement qui ne se dément pas au fil du temps, un excellent rapport qualité prix toujours d’actualité et la possibilité de séjours multiples et variés qui fait que tous les types de voyageurs y trouvent généralement leur compte», rapporte la MAP.



«Entre une nature et des paysages des plus divers, une richesse culturelle incroyable comme à Marrakech, Fès ou encore Essaouira, des plaisirs balnéaires en bordure d’Océan et de Méditerranée et même pour ceux qui le souhaitent un soupçon d’aventure à découvrir dans ses immensités désertiques, il y en a en effet pour tout le monde», souligne le journal.



D’après le chroniqueur, si on ajoute à cela «quelques évènements porteurs» comme la CAN, l’intérêt de compagnies aériennes, comme Ryanair, pour le ciel marocain, et surtout tous ces projets touristiques en cours ou à venir, « on comprend mieux alors pourquoi le tourisme marocain reste en aussi bonne forme comme l’aura montré encore une fois cette cuvée 2025 ».



Cette performance est aussi confortée par « une spécificité propre» au Maroc en matière de tourisme, selon l’analyste, précisant qu’«au lieu de se reposer sur un certain succès acquis, les autorités marocaines ont toujours souhaité jouer la carte de l’investissement, à la fois privé et public, pour continuer à développer ce secteur ».



«Ce n’est donc pas pour rien qu’après les plans «Vision 2010» puis «Vision 2020», on est entré désormais dans «Vision 2030». Avec à chaque fois une priorité nationale et des objectifs clairs et précis pour accroître les capacités d’hébergements et de transports, y compris dans l’aérien, améliorer les infrastructures existantes, sinon même rénover certains sites et valoriser l’existant, renforcer la qualité des services, voire créer de nouvelles zones dédiées au tourisme, qu’il soit balnéaire aussi bien que culturel, rural ou de plein air», décrypte-t-il.



Un effort qui reflète, à ses yeux, «une réelle dynamique et une communication bien pensée dans un pays dont la stabilité sur le plan politique et une approche pragmatique, notamment à la venue de millions de visiteurs étrangers à la culture parfois bien différente, ont su motiver sinon décider les investisseurs».



«Tout ce qu’il faut pour que le Maroc continue sur sa lancée et atteigne son objectif de 30 millions de visiteurs en 2030 qui sera par la même occasion l’année où le pays coaccueillera la Coupe du monde de foot», conclut Ouest France.