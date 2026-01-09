Signature d’une convention pour l’adhésion de Barid Al-Maghrib au programme DATA-TIKA de la CNDP


Vendredi 9 Janvier 2026

Signature d’une convention pour l’adhésion de Barid Al-Maghrib au programme DATA-TIKA de la CNDP
Barid Al-Maghrib et la CNDP (Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel) ont procédé, jeudi à Rabat, à la signature d’une convention d’adhésion de Barid Al-Maghrib au programme DATA-TIKA.

Cette initiative nationale, portée par la CNDP, vise à accompagner les organismes publics et privés dans une mise en conformité durable avec la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

La convention a été signée par Amin Benjelloun Touimi, directeur général du Groupe Barid Al-Maghrib, et Omar Seghrouchni, président de la CNDP. Elle s’inscrit dans une dynamique de coopération institutionnelle et ambitionne de faire de la protection des données à caractère personnel un levier de confiance, de transformation numérique et de compétitivité.

L’adhésion au programme DATA-TIKA repose sur une collaboration structurée autour de trois axes complémentaires :

•     Le renforcement de la conformité réglementaire, à travers l’accompagnement de Barid Al-Maghrib dans sa mise en conformité avec la loi 09-08, la formation des formateurs et l’accès pilote à la plateforme de dématérialisation des notifications auprès de la CNDP ;
•     L’intégration de la protection des données dans les projets métiers et stratégiques, via l’organisation d’ateliers de réflexion portant sur les usages des données, les enjeux liés aux données sensibles, à l’hébergement, aux systèmes d’information et aux nouvelles technologies ;
•     La contribution à l’élaboration de lignes directrices nationales, destinées à renforcer les briques de confiance numérique, notamment en matière de cloud, de services de confiance, de privacy by design, de prospection commerciale et de traitements innovants des données.
A travers cette convention, Barid Al-Maghrib réaffirme sa volonté de placer la protection des données à caractère personnel au cœur de sa stratégie de transformation digitale et de ses engagements en matière de responsabilité, de transparence et de respect des droits des usagers.


