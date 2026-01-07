Hommage au critique marocain Mehdi Laârej au Festival de la poésie arabe à Sharjah

Un hommage a été rendu, lundi, au critique marocain Mehdi Laârej, à l’ouverture de la 22ème édition du Festival de Sharjah de la poésie arabe, qui se poursuit jusqu’au 11 janvier, avec la participation de plus de 80 poètes et critiques issus de pays arabes et africains.



Cette initiative intervient après la distinction de Mehdi Laârej en décrochant la deuxième place du Prix de Sharjah de la critique de la poésie arabe, dans sa cinquième édition, pour son étude intitulée "Le système de l’expérience poétique dans le poème arabe contemporain entre l’argument du renouveau et la scission du modèle".



Le premier Prix a été remporté par Mahrez Ben Mohsen Rachedi (Tunisie), tandis que la troisième place est revenue à Al Hassan Mohammed Mahmoud (Mauritanie).

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le critique marocain s’est dit heureux de cet hommage qui constitue pour lui une "source de fierté", soulignant que cette distinction reflète la place et le niveau atteint par la création littéraire marocaine.



Notant que cette 22ème édition est axée sur les systèmes artistiques et culturels dans le poème arabe contemporain, M. Laârej a souligné le niveau élevé de la compétition entre les critiques à l’échelle arabe pour remporter ce prix, qui demeure l’une des principales initiatives de reconnaissance et de valorisation de la création arabe dans le domaine de la poésie.



De son côté, le directeur de la Maison de la poésie de Marrakech, Abdelhaq Mifran, a affirmé que cette distinction consacre la forte présence marocaine lors de toutes les éditions de ce rendez-vous, le plus important du genre réunissant poètes et critiques arabes, ajoutant que cet hommage confirme également l’importance du discours critique marocain et la vitalité créative du Royaume, à travers le monde arabe.



Pour sa part, le directeur de la Maison de la poésie de Tétouan, Mokhliss Essaghir, a relevé que Mehdi Laârej s'est distingué pour son travail littéraire dédié à suivre les manifestations du renouveau du poème arabe, estimant qu’"il ne s’agit pas simplement d’une analyse de textes ni d’exercices critiques appliqués à des poèmes, mais bel et bien d’un accompagnement critique du processus de renouvellement et de l’évolution du poème arabe".



Organisé par la Direction des Affaires culturelles du Département de la Culture de Sharjah, le Prix de Sharjah de la critique de la poésie arabe vise à promouvoir ce genre littéraire et à inciter les critiques et chercheurs spécialisés à se pencher sur l'étude de l’expérience poétique, au service de la scène créative arabe.