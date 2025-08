Le ministre de l’Intérieur tient deux réunions avec les dirigeants des partis politiques sur les prochaines élections législatives

Le ministre de l’Intérieur a tenu, samedi à Rabat, deux réunions successives avec les dirigeants de l'ensemble des partis politiques, consacrées aux prochaines élections législatives des membres de la Chambre des représentants, prévues en 2026.



Ces réunions s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre immédiate des Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, contenues dans le Discours du Trône du 29 juillet dernier, dans lequel le Souverain a annoncé la tenue des prochaines législatives à l’échéance constitutionnelle et légale ordinaire, tout en insistant sur la nécessité de préparer le Code général des élections à la Chambre des représentants afin qu'il soit adopté et porté à la connaissance générale avant la fin de l'année en cours, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.



Dans Son Discours, Sa Majesté le Roi a chargé le ministre de l’Intérieur pour que le prochain scrutin législatif fasse l’objet d’une préparation judicieuse et, qu’à cet effet, des consultations politiques soient ouvertes avec les différents acteurs, ajoute la même source.



Dans ce cadre, les dirigeants des partis politiques de différentes tendances ont été unanimes à saluer la Haute Décision Royale de lancer les préparatifs du prochain scrutin législatif en concertation avec les acteurs concernés, conformément à l’approche Royale de gestion des grandes échéances nationales du Royaume, basée sur la consultation et le dialogue fructueux et constructif.



Les deux réunions, qui ont été l'occasion de plancher sur les questions fondamentales liées au cadre général des élections législatives de 2026, se sont déroulées dans un climat de responsabilité et de volonté collective de faire de cette échéance une opportunité de premier plan pour confirmer la singularité du modèle électoral marocain, dans le cadre du choix démocratique, mené sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, garant des institutions démocratiques du Royaume.



Suite aux échanges constructifs ayant marqué les travaux de ces deux réunions, il a été convenu que les partis politiques soumettent au ministère de l'Intérieur, avant la fin du mois d'août, leurs propositions sur le cadre régissant les législatives de 2026, afin de les étudier et de convenir des mesures législatives à élaborer et à soumettre à la procédure législative lors de la prochaine session parlementaire d'automne, en vue de leur promulgation avant la fin de l'année, conformément aux Hautes Directives du Souverain, conclut le communiqué.