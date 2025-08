Projection à Madrid du film "Coup de Tampon" de Rachid El Ouali

Le long-métrage marocain "Coup de Tampon a été projeté mardi soir à Madrid, dans le cadre des festivités marquant la célébration de la Fête du Trône, en présence de son réalisateur, Rachid El Ouali.



Cette soirée cinématographique, tenue en présence du consul général du Royaume à Madrid, Kamal Arifi, a réuni de nombreux membres de la communauté marocaine résidant en Espagne, ainsi que plusieurs artistes et passionnés du septième art.



Ce drame teinté d’humour, d’une durée de 95 minutes, met en scène une distribution talentueuse comprenant notamment Hamid Zoughi, Marc Samuel, Gabrielle Lazure, Booder et Jérémy Banster. Le film a su captiver le public par la profondeur de son récit, abordant des thématiques universelles telles que le sens de la vie et de la mort, les liens familiaux et amicaux, le devoir de mémoire, le pardon et la réconciliation.



Lors du débat qui a suivi la projection, Rachid El Ouali a exprimé sa joie de présenter son film aux membres de la communauté marocaine établie à Madrid, qualifiant cette rencontre d’"expérience humaine et artistique forte". Il a souligné que Coup de Tampon s’inscrit dans une démarche engagée autour de la mémoire collective et de l’histoire de l’immigration marocaine, à travers le parcours d’un ancien mineur marocain établi en France.



"À travers ce film, j’ai voulu rendre hommage aux travailleurs marocains ayant œuvré dans les mines françaises entre les années 1950 et 1970", a-t-il confié à la MAP, ajoutant que cette projection revêt une importance particulière car elle contribue à renforcer les liens entre les Marocains du monde, en particulier les jeunes générations, et leur culture ainsi que leur identité.



Le troisième long-métrage du réalisateur, Coup de Tampon retrace le combat de Larbi Trach, un ex-mineur marocain installé dans le nord de la France depuis plus de quarante ans. Apprenant qu’il est atteint d’une maladie incurable, il nourrit le vœu de regagner sa terre natale pour être inhumé auprès de son épouse défunte.



À l’issue de la projection, plusieurs cinéphiles interrogés par la MAP ont salué la qualité du film, mettant en avant la sincérité de sa narration, la richesse de son interprétation et l’émotion qu’il suscite, grâce à un subtil équilibre entre drame, réflexion et touches d’humour.