Samah Hamad : L'aide humanitaire contribuera à répondre aux besoins de la population de Gaza en denrées alimentaires et en médicaments

L'aide humanitaire et médicale d'urgence envoyée, sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en faveur du peuple palestinien, en particulier les populations de la bande de Gaza, contribuera à répondre à leurs besoins en denrées alimentaires et en médicaments, a affirmé la ministre palestinienne du Développement social, Samah Hamad.



"Nous adressons nos vifs remerciements à SM le Roi pour toutes Ses initiatives humanitaires", a indiqué Mme Hamad dans une déclaration à la MAP, faisant part de sa grande considération des efforts précieux du Souverain en vue de soutenir la résilience du peuple palestinien, notamment la population de la bande de Gaza, confrontée à des conditions de vie difficiles.



Cette aide humanitaire "d'une extrême importance", a-t-elle poursuivi, illustre la solidarité constante et le soutien indéfectible du Royaume du Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, à la cause palestinienne.



La ministre a, en outre, fait remarquer que "la situation à Gaza demeure très difficile", en raison de la famine qui touche la population, notamment les enfants, notant, à cet égard, que les aides marocaines ont contribué à répondre à leurs besoins en médicaments et en denrées alimentaires.



Dans le même sillage, elle a salué les efforts de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dans la mise en oeuvre de projets sociaux en soutien à la résilience des Maqdessis et des catégories vulnérables.



Mme Hamad a également rappelé que le ministère palestinien du Développement social avait conclu un accord de partenariat avec l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, visant la prise en charge d'enfants orphelins et d'enfants amputés, victimes de l’agression contre Gaza, tout en leur apportant le soutien psychologique nécessaire.