Aux enfants de Palestine à Gaza

« L'enfance de Palestine à Gaza mérite de vivre... Assez de sang, assez de larmes...

Enfants de Palestine à Gaza,

Nous, enfants de l'Association Tofola Chaabia (Enfance Populaire), une organisation non-gouvernementale marocaine dédiée à l'animation éducative pour les groupes d'enfants et des jeunes, vous adressons aujourd'hui un message d'amour et de solidarité du fond de nos cœurs. Nous savons que vous vivez des conditions extrêmement difficiles et insupportables, où la peur vous entoure, où la souffrance du sang et des larmes accompagne votre enfance innocente, où la faim et l'errance vous accablent, sans soutien face à une guerre continue et un blocus oppressant.



Nous vous présentons nos excuses, car nous ne pouvons pas être à vos côtés comme il le faudrait. Nous savons que les mots ne suffisent pas à apaiser vos douleurs, mais nous voulons que vous sachiez que vous n'êtes pas seuls. Les cœurs de millions de personnes à travers le monde battent avec votre douleur et espèrent pour vous un avenir meilleur. Nous espérons un changement rapide de cette catastrophe effroyable.



Nous lançons un appel au monde entier pour qu'il vous apporte tout le soutien possible. Nous demandons à tous ceux qui ont la responsabilité de rétablir la paix d'agir de toute urgence. Nous faisons entendre vos cris à tous ceux qui ont le pouvoir ou les moyens d'aider.



Nous continuerons à travailler de toutes nos forces pour mettre en lumière vos souffrances, dénoncer cette oppression abjecte et faire entendre votre voix à ceux qui peuvent aider ou agir positivement pour votre cause. Enfants de Palestine à Gaza la vaillante, votre enfance devrait être remplie de jeux et d'apprentissage, non de peur, de destruction, de faim et d'errance.



Nous sommes avec vous de tout cœur... et nous ne vous oublierons jamais.

Vous n'êtes pas de simples chiffres ajoutés à d'autres, mais des péchés qui s'ajoutent à nos péchés. Vous êtes une honte pour l'entité sioniste meurtrière et pour les spectateurs à travers le monde. Vous êtes une tragédie dans notre histoire, et ce qui vous arrive est un génocide, des assassinats et des crimes contre l'humanité.

Nous croyons fermement que votre enfance brillera un jour de liberté et de paix ».



Mouvement Tofola Chaabia/Maroc