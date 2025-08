Le créateur de "Peaky Blinders" écrira le scénario du prochain James Bond

Steven Knight, le créateur de la série "Peaky Blinders," va écrire le scénario des prochaines aventures de James Bond, ont annoncé mercredi les studios Amazon MGM.



M. Knight travaillera aux côtés du réalisateur Denis Villeneuve ("Dune"), dont la participation a été annoncée en juin, pour ramener l'espion 007 sur grand écran après une longue absence: le dernier James Bond, "Mourir peut attendre", remonte à 2021.



Après son rachat du studio hollywoodien MGM en 2022, qui incluait le catalogue des anciens films James Bond, Amazon s'est longtemps heurté à la résistance de Barbara Broccoli et Michael Wilson, les producteurs historiques de la saga, qui conservaient le contrôle créatif du personnage.



Mais un accord financier a finalement été trouvé en février pour qu'Amazon MGM puisse prendre le contrôle créatif de 007, et avoir les mains libres pour exploiter l'une des franchises les plus lucratives d'Hollywood.



Avec M. Knight, Amazon MGM choisit le cerveau derrière la violente série britannique de gangsters "Peaky Blinders," succès mondial qui se déroulait dans l'Angleterre industrielle au tournant du XXe siècle.



M. Knight a également co-créé le jeu télévisé "Qui veut gagner des millions ?" et a écrit quatre romans. Le scénariste, producteur et réalisateur anglais est aussi derrière d'autres séries comme "Taboo," "See," "This Town" et "Toute la lumière que nous ne pouvons voir".

Les films James Bond, basés sur les romans de Ian Fleming, ont collectivement rapporté plus de 7 milliards de dollars au box-office mondial depuis leurs débuts en 1962.



Aucune date de sortie n'a encore été fixée pour le 26e volet de la franchise.

Malgré une folle spéculation parmi les fans, on ne sait toujours pas qui remplacera Daniel Craig dans le costume de l'espion le plus célèbre de sa Majesté.



Les noms d'Aaron Taylor-Johnson, Tom Holland, Harris Dickinson, Jacob Elordi et Kingsley Ben-Adir circulent, mais Amazon MGM entretient le suspense.