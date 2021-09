Le ministère de l'Education nationale publie un calendrier pédagogique pour le bon déroulement de la rentrée scolaire

Le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé avoir publié un calendrier pédagogique pour assurer le bon déroulement de la rentrée scolaire 2021-2022. La mise en place de ce calendrier pédagogique intervient suite au communiqué du ministère daté du 10 septembre courant au sujet des préparatifs engagés en vue du démarrage effectif de l'année scolaire prévu le 1er octobre prochain, indique le ministère dans un communiqué. Ce programme d’action s’inscrit dans la mise en œuvre de la loi-cadre 51-17 pour la réforme du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, à la lumière des défis à relever au cours de la prochaine année scolaire dans la perspective de bâtir l'école de la qualité et de la performance. Il vise, entre autres, à améliorer l’enseignement de classe et à atteindre les objectifs escomptés tout en mettant en application les orientations pédagogiques, en tant que cadre contractuel régissant l'opération d'apprentissage, et en s'ouvrant sur les diverses sources de la connaissance. Il s'agit également d'adopter des mesures pour accélérer la cadence de distribution des cartables et fournitures scolaires dans le cadre de l’Initiative Royale "Un million de cartables", d'assurer l’évaluation de l'action des établissements scolaires, de mettre en place un plan de mise en œuvre du protocole sanitaire dans les écoles et de mettre sur pied des commissions provinciales chargées du suivi de la rentrée scolaire. A cet égard, le ministère exhorte les parents et tuteurs d'élèves à veiller à l'accompagnement de leurs enfants pour qu'ils puissent mettre à profit au mieux de cette période (reliquat mois septembre) en vue de se familiariser progressivement avec les études, et ce grâce à l'utilisation de diverses ressources pédagogiques disponibles. Il réitère en outre son appel à tous les citoyens pour s'engager massivement dans l'opération nationale de vaccination anti-Covid-19 et poursuivre le respect des mesures de prévention afin d'accélérer le rythme de retour à la vie normale et à l'enseignement présentiel.