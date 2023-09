Le joli doublé de Saibari

Le Marocain Ismaël Saibari a signé un doublé lors de la large victoire à domicile de son club, le PSV Eindhoven,sur GlasgowRangers(5-1), mercredi soir en match retour des barrages de la Ligue des champions.



L'international marocain U23 a ouvert le score à la 35ème minute de jeu en marquant somptueusement de la tête, avant de doublerla mise à la 53ème minute en transformant avec succès une passe de Luuk de Jong devant les buts écossais.



James Tavernier a brièvement réduit le score pour les Rangers à la 64ème minute, mais Luuk de Jong (66e) et Joey Veerman (78e) ont concrétisé l’avantage des Néerlandais.



Glasgow Rangers a même essuyé un but contre son camp de Connor Goldson (81e), actant la qualification du PSV à la phase des groupes. Le PSV Eindhoven et Glasgow Rangers avaientfait match nul (2-2) lors du match aller.