Le groupe OCP améliore son chiffre d'affaires à 52,2 MMDH à fin juin 2025

Le chiffre d'affaires (CA) du groupe OCP s'est élevé à 52,2 milliards de dirhams (MMDH) au terme des six premiers mois de 2025, contre 43,2 MMDH à fin juin 2024, porté par la hausse des volumes vendus des engrais et de roche.



Le groupe OCP a réalisé de solides performances financières et opérationnelles au premier semestre 2025, affichant une croissance à deux chiffres de ses principaux indicateurs. Les progrès continuent en matière de l'efficacité opérationnelle combinés aux conditions favorables de marché ont soutenu ces résultats solides.



Au deuxième trimestre 2025, le CA a atteint 30,6 MMDH, en hausse par rapport au même trimestre en 2024. Cette performance résulte principalement des conditions de marché favorables, qui se sont traduites par une hausse des volumes de vente à l’exportation.

L'efficacité opérationnelle du groupe et sa flexibilité industrielle se sont traduits par une solide marge d'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization – Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de 36% en 2025.



Par ailleurs, OCP fait savoir que la Strategic Business Unit Speciality Products & Solutions (SPS), lancée en 2022 pour commercialiser les applications spécialisées du phosphore et d’autres ressources minérales issues des réserves de phosphate du Maroc, a enregistré une solide performance, avec un CA à l'export de 3.767 millions de dirhams, à la faveur de l'accroissement des volumes dans tous les segments (acides spécialisés, engrais solubles dans l’eau et phosphates pour l’alimentation animale).

SPS continue d’étendre sa présence internationale sur ces segments, tout en développant de nouvelles applications du phosphore au-delà de son activité existante.



En février 2025, OCP a acquis 25% supplémentaires de GlobalFeed S.L., portant sa participation à 75%. Cette société espagnole propose un large portefeuille de produits spécialisés pour la nutrition animale, incluant des solutions à base de phosphates et d’autres aliments à forte valeur ajoutée.



La SPS est bien positionnée pour tirer parti de l’évolution de la demande, saisir de nouvelles opportunités de marché et s’appuyer sur les nouveaux clients acquis ainsi que sur l’engagement renforcé des partenaires existants afin d’étendre progressivement l’ensemble du portefeuille de solutions spécialisées du groupe.



Côté financement, OCP a réalisé, en avril 2025, avec succès une émission obligataire sur les marchés internationaux pour un montant total de 1,75 milliard de dollars américains (USD).

Cette émission se compose de deux tranches (750 M$ à 5 ans et 1 Md$ à long 10 ans), assorties de coupons de 6,1% et 6,7%, respectivement. Cette opération a été sursouscrite plus de 4 fois, enregistrant le carnet d’ordres le plus important jamais atteint par OCP, illustrant la confiance des investisseurs internationaux dans la solidité financière du Groupe et sa stratégie de croissance durable.



Les fonds levés serviront à financer la deuxième phase du plan d’investissement 2030 du groupe, qui vise des objectifs majeurs en matière d’expansion des capacités de production, d’investissements durables dans la gestion de l’eau et les énergies renouvelables, ainsi que dans le développement de la production d’ammoniac vert.



De plus, le groupe OCP et SACE ont annoncé un financement vert de 365 millions d’euros dans le cadre du Green Finance Framework du groupe OCP. Ce financement renforce l’engagement de l’OCP en faveur de la durabilité et de l’innovation dans les solutions de nutrition des plantes et des sols.



Le groupe OCP et l’Agence française de développement (AFD) ont également signé un accord de financement de 350 millions d’euros, destiné à soutenir la mise en œuvre du programme d’investissement vert de l’OCP, d’un montant global de 13 milliards de dollars couvrant la période 2023- 2027.



Ce programme vise à permettre au Groupe OCP d’utiliser 100 % d’énergies propres et d’eau issue de sources non conventionnelles d’ici 2027, à développer ses capacités de production d’engrais décarbonés via l’ammoniac vert, et à atteindre son objectif de neutralité carbone d’ici 2040.



Au volet de l'expansion des capacités de production, le complexe chimique de Jorf Lasfar poursuit son ambitieux programme d’expansion. La phase I du TSP Hub progresse comme prévu : la première ligne de production a été mise en service en juillet 2025 et la seconde est prévue pour mars 2026.



La phase II, actuellement en construction, ajoutera des capacités supplémentaires. Parallèlement, une nouvelle unité de traitement d’acide phosphorique, utilisant la technologie de co-cristallisation, a été mise en service avec succès en mars 2025, renforçant davantage les capacités de production.



Le programme stratégique Mzinda Meskala est en cours, avec des progrès significatifs réalisés.



Les premières constructions ont commencé sur les mines de Louta et Benguerir, tandis que les travaux civils avancent sur les unités de production d’acide phosphorique et sulfurique. De plus, des contrats de granulation couvrant 4 MT ont été signés et les travaux civils ont déjà démarré.



Concernant le programme Eau, OCP a franchi des étapes clés dans le déploiement de sa stratégie eau, lancée en juin 2025. Le pipeline d’eau dessalée reliant Jorf Lasfar à Khouribga a été achevée en juin 2025 et est désormais en phase de mise en service. Parallèlement, la capacité de dessalement a été augmentée de 50 Mm³ par an, avec 20 Mm³ à Jorf Lasfar et 30 Mm³ à Khouribga alimentant le pipeline.