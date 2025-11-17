Taqa Morocco : Un CA consolidé de 7,95 MMDH à fin septembre 2025

Le chiffre d’affaires (CA) consolidé de Taqa Morocco s'est établi à 7,95 milliards de dirhams (MMDH) au 30 septembre 2025, en légère baisse par rapport à la même période en 2024.



Cette évolution est principalement expliquée par la bonne performance opérationnelle des unités 1 à 6 tenant compte de la réalisation de la révision mineure de l’unité 6, la diminution des frais d’énergie consécutive à la baisse du prix du charbon sur le marché international ainsi que l’impact défavorable de la parité USD/MAD, explique le groupe dans un communiqué.



Sur le seul troisième trimestre (T3) 2025, le CA consolidé est ressorti en progression à 2,578 MMDH contre 2,483 MMDH au T3-2024, soutenu par un niveau de disponibilité plus élevé et une performance opérationnelle solide sur la période, précise la même source. Dans ce contexte, le résultat d’exploitation a atteint 1,829 MMDH, comparé à 1,987 MMDH au 30 septembre 2024, alors que le résultat net part du groupe s’est élevé à 681 millions de dirhams (MDH), contre 756 MDH en 2024.



Au terme du T3-2025, Taqa Morocco a réalisé des investissements à hauteur de 225 MDH, en hausse par rapport à la même période en 2024.



Ces investissements concernent principalement le rachat de la société Taqa Morocco Wind Corporation (TMWC), la révision mineure planifiée de l’unité 6, ainsi que divers projets liés à l’exploitation et à la maintenance des unités.



Pour sa part, l’endettement net du groupe s’est établi à 5,852 MMDH, contre 4,649 MMDH au 30 septembre 2024, en ligne avec les flux de trésorerie générés et les remboursements de dettes effectués au cours de la période, fait savoir le communiqué.



En matière de perspectives, Taqa Morocco poursuit l’exécution de sa stratégie de diversification qui vise une capacité projetée à 2030 de 8.696 MW comprenant jusqu’à 1.800 MW de nouvelles capacités de production d’électricité flexibles et bas carbone, 4.840 MW de capacités renouvelables, 900 millions de m 3 de dessalement d’eau de mer, une infrastructure de transport de l’eau de 800 millions de m 3 et 1.400 km d’infrastructures électriques permettant le transport de 3.000 MW d’énergie verte.