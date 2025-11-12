Ousmane Dione : Le partenariat Maroc–Banque mondiale est solide, stratégique et durable

Le Maroc et la Banque mondiale (BM) entretiennent un partenariat stratégique solide et durable, a affirmé, mardi à Rabat, le vice-président de la Banque pour la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan (MENAAP), Ousmane Dione.



Ce partenariat remarquable témoigne d'un engagement constant à soutenir les objectifs de développement du Royaume, a-t-il relevé lors d'une conférence sur le lancement du bulletin d'information économique MENAAP, intitulé "Emplois et femmes: Talents inexploités, croissance non réalisée".



Revenant sur ce bulletin, M. Dione a estimé que la participation économique des femmes représente "le moteur le plus puissant de la croissance, encore largement inexploité" dans la région MENAAP.



"Avec une population active projetée à près de 220 millions d’ici un quart de siècle, soit une hausse de près de 40% (la deuxième plus forte au monde), la région fait face à un tournant décisif", a-t-il fait remarquer, alertant sur le coût économique majeur que constitue l’exclusion des femmes du marché du travail.



De son côté, la vice-présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Ghita Lahlou, a noté que l’emploi, en particulier celui des femmes, demeure un défi majeur, rapporte la MAP.



Elle a ainsi insisté sur l’importance de mettre en place un cadre entrepreneurial solide avec accompagnement, financement, soutien technique et mentorat, d'améliorer les conditions de travail notamment via la flexibilité, les services de garde, la sécurité et la mobilité, ainsi que de renforcer les opportunités économiques des jeunes femmes en zones rurales pour stimuler leur inclusion.



Mme Lahlou a aussi appelé à un engagement résolu de tous les acteurs et à un appui législatif, notamment via une réforme profonde du droit du travail et la mise en œuvre effective de mesures concrètes, jugeant que le secteur financier devrait s'investir dans la création de nouveaux mécanismes de soutien aux entreprises favorisant l’emploi féminin.



Cette conférence, marquée par la présence de la ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah, a réuni des représentants de haut niveau des institutions publiques, du secteur privé, du monde académique et de la société civile du Maroc et de la région, témoignant de l'engagement collectif envers la valorisation du capital humain féminin comme levier stratégique de croissance et de prospérité.