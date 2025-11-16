Bourse : Le MASI recule de 3,23% du 10 au 14 novembre

La Bourse de Casablanca a terminé la semaine du 10 au 14 novembre dans le rouge, son indice principal, le MASI, se repliant de 3,23% pour s’établir à 18.645,53 points (pts).



Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 3,53% à 1.516,84 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody's ESG Solutions, a reculé de 3,16% à 1.259,2 pts.



Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a, pour sa part, cédé 2,43% à 1.822,23 pts.

Au niveau sectoriel, les replis les plus marqués ont concerné les indices “Boissons” (-7,75%), “Loisirs et Hôtels” (-7,6%) et “Sociétés de portefeuilles - Holdings” (-7,05%).

Par ailleurs, aucun indice n'a enregistré de hausse durant cette période.



Les échanges se sont établis à plus de 1,4 milliard de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché central “Actions” et dominées par les transactions sur TGCC (33,86% du volume), Attijariwafa bank (8,27%) et Sodep–Marsa Maroc (6,58%)

De son côté, la capitalisation boursière a dépassé 984,78 MMDH.



S’agissant des variations individuelles, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Société des Boissons du Maroc (-9,83% à 2.072 DH), Minière Touissit (-8,48% à 1.683 DH), Risma (-7,6% à 388 DH), Stroc Industrie (-7,51% à 307,9 DH) et Delta Holding (-7,15% à 72,61 DH).



En revanche, les meilleures performances ont été réalisées par Promopharm S.A (+15,14% à 1.589 DH), Zellidja (+9,81% à 235 DH), Maroc Leasing (+5,46% à 379,8 DH), BMCI (+4,97% à 570 DH) et Résidences Dar Saada (+4,02% à 181 DH).