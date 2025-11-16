Industrie : Le climat général des affaires jugé "normal" par 77% des entreprises au T3-2025

-
-
-
-
-
Cette structure est observée dans toutes les branches à l’exception de la "mécanique et métallurgie" où 36% des entreprises déclarent un climat des affaires "favorable", selon les résultats trimestriels de l’enquête de conjoncture du T3-2025, publiés par BAM.
Concernant les conditions d’approvisionnement, celles-ci ont été considérées comme "normales" par 82% des industriels, tandis que 15% les ont jugées "difficiles".
Par branche, elles auraient été qualifiées de "normales" dans toutes les branches à l’exception de la "chimie et parachimie" où 70% des entreprises les qualifient de "normales" et 30% de "difficiles", rapporte la MAP.
Pour l’évolution des effectifs employés, ils auraient été en stagnation selon les industriels.
Par branche, 83% des entreprises de l'"agroalimentaire" font état d’une stabilité des effectifs, tandis que 15% signalent une hausse.
Dans la "mécanique et métallurgie", 91% des industriels rapportent une stagnation et 9% une baisse.
Ces proportions atteignent respectivement 67% et 22% dans le "textile et cuir" et 53% et 37% dans la "chimie et parachimie".
Pour les trois prochains mois, les entreprises anticipent globalement une stagnation des effectifs, souligne le bulletin.
En matière d'évolution des coûts de production au T3-2025, les coûts unitaires de production auraient stagné selon 58% des industriels et augmenté selon 30%. Cette dernière part ressort à 51% dans la "chimie et parachimie" et à 16% dans le "textile et cuir".
En revanche, 48% des entreprises de la "mécanique et métallurgie" indiquent une baisse des coûts alors que la majorité de celles de l'"agroalimentaire" déclare leur stagnation.
Quant à la situation de la trésorerie, elle aurait été qualifiée de "normale" par 82% des industriels et de "difficile" par 14% d’entre eux.
Cette dernière proportion atteint 21% dans la "mécanique et métallurgie", 18% dans la "chimie et parachimie" et 16% dans le "textile et cuir". Dans l'"agroalimentaire", la majorité des entreprises déclare une situation de trésorerie "normale".