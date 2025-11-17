LableVie réalise un CA de 13,59 MMDH à fin septembre 2025

Le chiffre d'affaires (CA) de LavelVie s'est élevé à 13,59 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de 2025, en hausse de 12,4% par rapport à la même période en 2024.



Au terme du 3ème trimestre 2025, les ventes grande distribution ont progressé de 15,3% par rapport à la même période de l'année dernière, précise la société dans un communiqué, ajoutant que cette évolution confirme la dynamique solide observée depuis le début de l’année.



Cette performance résulte à la fois de la montée en puissance des magasins ouverts en 2024, et de la progression de 5,9% des ventes à périmètre constant, portée essentiellement par l’amélioration continue de la fréquentation sur l’ensemble des formats.



En ligne avec le plan stratégique 2028, LabelVie poursuit ainsi l’expansion accélérée de son réseau, profitant notamment de la montée en puissance du format discount Supeco, souligne le communiqué.



Depuis le début de l’année, 80 nouveaux magasins ont été ouverts, dont 78 sous cette enseigne, confirmant son rôle moteur dans la stratégie multiformat du groupe. Le 3ème trimestre a marqué une nouvelle étape, avec 36 inaugurations, dont 2 supermarchés et 34 magasins Supeco.



Concernant les investissements nets, ils ont atteint 1,204 MMDH sur les neuf premiers mois de 2025. Ils portent principalement sur les projets d’ouvertures prévues au quatrième trimestre, les magasins déjà inaugurés depuis le début de l’année, ainsi que sur les travaux de rénovation et de mise à niveau du parc existant.



Dans ce contexte, et en tenant compte de l’émission, en juillet 2025, d’un emprunt obligataire de 1,5 MMDH, l’endettement net s’est établi à 4,317 MMDH à fin septembre 2025, contre 3,973 MMDH à fin décembre 2024. Cette évolution maîtrisée demeure en ligne avec le plan de développement du groupe et reflète sa solide capacité d’autofinancement.