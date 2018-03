Le groupe Al Omrane renforce ses liens avec les Marocains de Belgique

Le groupe Al Omrane renforce sa stratégie de proximité avec la communauté marocaine établie en Belgique dans le cadre de sa caravane internationale qui fait escale du 24 au 26 mars à Bruxelles.

Après Montpellier, la capitale belge est la deuxième étape de la 5ème édition de cette caravane qui sillonnera tout au long de l'année 12 villes en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et au Canada.

A travers cette caravane, le groupe Al Omrane vise à aller à la rencontre des Marocains résidant à l’étranger (MRE) et à leur présenter son offre "très variée" de produits fonciers et immobiliers (lots de terrains, appartements, habitat social, villas semi-finis…), a déclaré à la MAP le président de directoire d'Al Omrane, Badre Kanouni.

"Ce roadshow nous permet également de mieux comprendre les besoins et attentes de nos concitoyens établis à l’étranger et de les intégrer dans nos différents projets", a-t-il souligné.

Al Omrane place les MRE au cœur de ses priorités, a affirmé M. Kanouni, relevant que "le groupe accentue ses efforts en faveur de cette communauté" à travers l’organisation d’actions et d’événements à l’étranger et la participation aux salons internationaux de l’immobilier.

La mise en place d’une succursale d’Al Omrane à Paris permet également au groupe de renforcer sa présence à l'étranger et de se rapprocher davantage des Marocains établis en Europe, tout en étant à leur écoute de façon permanente, a-t-il ajouté.

Cette démarche de proximité avec les MRE est "très importante dans la mesure où elle nous donne l’opportunité de contribuer à consolider ce lien exceptionnel qui unit les Marocains du monde à leur pays d’origine", a affirmé M. Kanouni, faisant observer qu'outre les actions organisées à l'étranger, Al Omrane met en place lors de la période estivale au niveau de ses 72 représentations au Maroc, des campagnes spécifiques dédiées aux Marocains du monde.

Après Bruxelles, la caravane internationale du groupe Al Omrane, qui se poursuivra jusqu’à novembre 2018, sillonnera la France, l’Italie, l’Allemagne, le Sénégal, les Emirats arabes unis, l’Arabie saoudite et le Canada.