Le groupe AFMA réalise un CA consolidé de 177 MDH à fin juin 2025

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé du groupe AFMA a atteint 177 millions de dirhams (MDH) à fin juin dernier, en croissance de 11% par rapport à la même période un an auparavant.



En social, le CA a également progressé de 11% pour se situer à 150 MDH, indique un communiqué du groupe. Cette performance a été réalisée grâce à la conclusion de nouvelles affaires et au développement du portefeuille existant.



Concernant les investissements réalisés par AFMA à fin juin 2025, ils se sont établis à 7,3 MDH, contre 9,4 MDH à la même période en 2024.



L'endettement net financier consolidé s'est situé à 29,4 MDH. Ce montant comprend le dividende 2024 de 60 MDH dont la distribution interviendra en septembre 2025.

