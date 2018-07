Le droit à la santé au cœur d’un débat à Rabat

Les participants à un débat autour du droit à la santé ont appelé, samedi soir à Rabat, au renforcement de la dimension sociale au niveau de l'accès aux soins. Lors de cette conférence inscrite dans le cadre de la septième édition de la Nuit blanche du cinéma et des droits de l'Homme, tenue sous le thème "Le droit à la santé", les intervenants ont souligné l'importance de prendre en compte la dimension sociale dans l'accès à la santé et de l'intégrer dans les politiques publiques et les réformes en cours.

Ils ont appelé à lutter contre la discrimination en matière d'accès aux soins et à faciliter les procédures et démarches aux migrants, affirmant que le droit à la santé est un droit humain fondamental et universel qui doit être garanti à tous sur un pied d'égalité et que la discrimination constitue un grand obstacle au développement.

Les conférenciers ont, aussi, attiré l'attention sur le déphasage entre le texte et la réalité en matière de santé. "Il y a un écart entre l'abondance des textes et la réalité du système de santé tel qu'il est vécu par le citoyen", ont-ils déploré.

Ils ont ainsi appelé à garantir aux citoyens l’accès aux soins équitable et de qualité, la protection et la couverture sociales, puisqu'il s'agit d'un droit garanti par la Constitution et les conventions internationales, tout en s'interrogeant sur la ‘’justiciabilité’’ du droit à la santé.

Initiée par l’Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l’Homme (ARMCDH), cette édition, qui se déroule sur l’esplanade de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM), vise à sensibiliser le public aux principales questions relatives au droit à la santé et à débattre de la responsabilité de l’Etat concernant la garantie d’un droit égal à tous les citoyens.