Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Le DG de l'AMDIE présente à Istanbul les multiples atouts d’investissement du Maroc

Lundi 1 Décembre 2025

Le DG de l'AMDIE présente à Istanbul les multiples atouts d’investissement du Maroc
Autres articles
Le directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ali Seddiki, a mis l'accent, lors du Forum d’affaires et d'investissement Maroc-Turquie vendredi à Istanbul, sur les multiples atouts et les fortes potentialités qui font du Maroc une destination privilégiée pour les investissements internationaux.

Il a indiqué que le Royaume dispose d’un écosystème intégré combinant des infrastructures modernes et développées, notamment des ports, des routes, un réseau ferroviaire dense et des zones industrielles et logistiques, ainsi qu’un cadre juridique favorable à l’investissement et plusieurs accords de libre-échange permettant l’accès à de nombreux marchés internationaux, rapporte la MAP.

M. Seddiki a souligné, à cet égard, que les compétences marocaines, jeunes et multilingues, constituent un atout stratégique renforçant la compétitivité et l’attractivité du Royaume pour les investissements, appelant les investisseurs turcs à tirer parti de ces potentialités et ces opportunités prometteuses offertes par le Royaume.
 
 
 
 

Libé

Lu 61 fois

Tags : atouts d’investissement du Maroc, DG de l'AMDIE, Istanbul

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe