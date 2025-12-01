Le DG de l'AMDIE présente à Istanbul les multiples atouts d’investissement du Maroc

-
Il a indiqué que le Royaume dispose d’un écosystème intégré combinant des infrastructures modernes et développées, notamment des ports, des routes, un réseau ferroviaire dense et des zones industrielles et logistiques, ainsi qu’un cadre juridique favorable à l’investissement et plusieurs accords de libre-échange permettant l’accès à de nombreux marchés internationaux, rapporte la MAP.
M. Seddiki a souligné, à cet égard, que les compétences marocaines, jeunes et multilingues, constituent un atout stratégique renforçant la compétitivité et l’attractivité du Royaume pour les investissements, appelant les investisseurs turcs à tirer parti de ces potentialités et ces opportunités prometteuses offertes par le Royaume.