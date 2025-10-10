Le diptyque “justice sociale et lutte contre les inégalités territoriale s'est loin d’être un slogan creux, ou une priorité conjoncturelle dont l’importance pourrait décliner au gré des circonstances

Nous vous invitons à vousemployer avec sérieux etresponsabilité à mener àbonne fin les processuslégislatifs, à mettre enoeuvre les programmes et les projets en chantier,à demeurer alertes et engagés à plaider lacause des citoyens“

“Louange à Dieu, Paix et Salut sur le Prophète, Sa Famille et Ses Compagnons.Mesdames et Messieurs les honorables parlementaires,Avec l’aide du Seigneur, Nous ouvrons aujourd’hui la dernière année législative du mandat encours de la Chambre des Représentants.C’est l’occasion de vous assurer du prix que Nous attachons à votre travail, qu’il soit d’ordre législatif ou qu’il se rapporte au contrôle de l’action gouvernementale et à l’évaluation des politiques publiques. Nous tenons aussi à saluer les efforts déployés pour relever le niveau de performance de la diplomatie partisane et parlementaire afin de mieux servir les Causes supérieures de la Nation. Nous appelons également à ce qu’en la matière, un travail plus appliqué et plus efficace soit mené dans une logique de coopération et de complémentarité avec la diplomatie officielle.Comme il s’agit, pour les membres de la Chambre des Représentants, de la dernière année de leur mandat, Nous vous invitons à vous employer avec sérieux et responsabilité à mener à bonne fin les processus législatifs, à mettre en oeuvre les programmes et les projets en chantier, à demeurer alertes et engagés à plaider la cause des citoyens.Par ailleurs, il ne devrait y avoir ni antinomie ni rivalité entre les grands projets nationaux et les programmes sociaux, tant que le but recherché est de développer le pays et d’améliorer les conditions de vie des citoyens, où qu’ils soient.Dans la même veine, une attention particulière doit être portée à l’encadrement des citoyens et à la communication autour des initiatives engagées par les pouvoirs publics, et des différentes lois et décisions, notamment celles ayant trait directement aux droits et aux libertés des citoyens. Cette mission n’est pas du seul ressort du gouvernement. Elle est l’affaire de tous, et vous, les parlementaires, êtes en première ligne, car vous êtes les représentants des citoyens.C’est aussi la responsabilité des partis politiques et des mandataires siégeant au sein des différents Conseils élus, à tous les échelons de l’organisation territoriale. Doivent également s’y associer médias, acteurs de la société civile et, globalement, toutes les forces vives de la Nation.Mesdames et Messieurs les honorables parlementaires,Nous avons appelé dans le dernier Discours du Trône à accélérer la marche du Maroc émergent et à lancer une nouvelle génération de programmes de développement territorial.Ainsi que vous le savez, il s’agit d’enjeux majeurs qui débordent la limite temporelle de l’action gouvernementale et parlementaire.Dieu soit loué, à la faveur des dy-namiques que Nous avons impulsées, notre pays se fraye un chemin sûr vers une plus grande justice sociale etterritoriale.Nous nous attachons aussi à ceque les fruits de la croissance profi-tent à tous, à ce que les enfants duMaroc uni jouissent à égalité desdroits politiques, économiques et so-ciaux et de bien d’autres.Aussi, Nous considérons que leniveau du développement local est levrai miroir du progrès du Marocémergent et solidaire, dont nous nousemployons tous à consolider le statut.De fait, le diptyque “justice socialeet lutte contre les inégalités territo-riales” est loin d’être un slogan creux,ou une priorité conjoncturelle dontl’importance pourrait décliner au grédes circonstances.Nous le considérons plutôtcomme une orientation stratégiquequi requiert l’engagement de tous lesacteurs, ainsi qu’un enjeu crucial quidoit imprégner les différentes poli-tiques de développement.Par ailleurs, le cap tracé par leMaroc émergent pour réaliser la jus-tice sociale et spatiale exige la mobi-lisation de toutes les potentialitésdont il dispose.En effet, la transformation ma-jeure que Nous entendons opérer enmatière de développement territorial,requiert un changement significatifdes mentalités et des méthodes detravail, ainsi qu’un véritable enracine-ment de la culture du résultat. Cettedémarche doit reposer sur la collectede données de terrain précises et l’uti-lisation des technologies numériques.Aussi, s’agissant de la nouvelle gé-nération de programmes de dévelop-pement territorial que legouvernement doit s’atteler à élaborerconformément à Nos orientations,Nous attendons qu’ils se caractérisentpar une plus grande célérité et qu’ilsproduisent un impact plus fort. Ce tra-vail doit être mené dans le respectd’une relation gagnant-gagnant entreles zones urbaines et rurales.Il s’agit notamment des questionsclés que Nous avons définies commeprioritaires, au premier rang des-quelles figurent l’encouragement desinitiatives locales et des activités éco-nomiques, la création d’emplois pourles jeunes, la promotion concrète dessecteurs de l’éducation et de la santé,ainsi que la mise à niveau territoriale.Et parce que toute négligence af-fectant l’efficacité et la rentabilité desinvestissements publics est inadmis-sible, Nous exhortons, chacun à sonniveau, à lutter contre toute pratiquechronophage, énergivore et avide deressources.Outre les directives contenues dansNotre Discours du Trône à propos dudéveloppement territorial, Nous appe-lons à ce que l’accent soit mis égale-ment sur les points suivants ::Accorder unintérêt particulier aux régions en si-tuation de très grande précarité, no-tamment les zones montagneuses etles oasis, en tenant compte de leursspécificités et de la nature de leurs be-soins.De fait, le développement territo-rial harmonieux ne saurait être réalisésans une complémentarité et une so-lidarité effective entre les différenteszones et les diverses régions.A cet égard, il devient indispensa-ble de reconsidérer le développementdes zones montagneuses qui cou-vrent 30% du territoire national. Eneffet, ces espaces doivent être dotésd’une politique publique intégrée quiprend en considération leurs particu-larités et leurs nombreuses potentia-lités.:Mener avecsérieux l’opérationnalisation optimaledes leviers de développement durabledu littoral national, y compris la loirelative au littoral et le Plan nationaldu littoral.Le but est de contribuer à assurerl’équilibre nécessaire entre le dévelop-pement accéléré de ces espaces et lesexigences de leur protection et demise en valeur de leurs grands atouts,dans le cadre d’une économie mari-time nationale, génératrice de richesseet d’emplois.:Etendre leProgramme national pour le dévelop-pement des Centres ruraux émer-gents, en tant que levier adapté pourla gestion de l’urbanisation et la ré-duction de ses impacts négatifs.En outre, ces centres émergentssont susceptibles de devenir unmaillon efficace dans la dynamiquevisant à fournir aux citoyens en mi-lieu rural des services administratifs,sociaux et économiques de proximité.Mesdames et Messieurs les hono-rables parlementaires,L’année qui se profile devant nousabonde en projets et en défis.Dès lors, Nous attendons de voustous, au gouvernement comme auParlement, en tant que Majorité et ausein de l’Opposition, que vous mobilisiez toutes les énergies et toutes lespotentialités et que vous fassiez pré-valoir les intérêts supérieurs de la Na-tion et des citoyens. Soyez, que Dieu vous garde,dignes de la confiance placée en vouset à la hauteur de la responsabilité quivous incombe. Faites aussi preuve d’intégrité, d’engagement et d’abné-gation au service de la Patrie.Le Très-Haut dit : “Quiconque fai tun bien fût-ce du poids d’un atome, le verra,et quiconque fait un mal fût-ce du poids d’unatome, le verra”. Véridique est la parolede Dieu. Wassalamou alaikoum warahma-toullahi wabarakatouh”.