Forum à Dakhla des associations africaines d’intelligence économique

Vendredi 10 Octobre 2025

Forum à Dakhla des associations africaines d’intelligence économique
Les travaux de la 5ème édition du Forum des associations africaines d'intelligence économique (FAAIE), placée sous le thème "Intelligence économique et co-émergence africaine, quels rôles pour les diasporas?", se sont ouverts, jeudi à Dakhla.

Initiée par l’Association d’Etudes et de recherches pour le développement (AERED) et l’Université ouverte de Dakhla, cette rencontre de trois jours (9-11 octobre) ambitionne d’explorer le rôle stratégique des diasporas africaines dans la construction d’une intelligence économique collective au service de la co-émergence du continent.

A travers une approche scientifique et académique, le forum entend analyser les dynamiques d’innovation, de compétitivité et de coopération qui lient les économies africaines aux réseaux de leurs diasporas, tout en interrogeant les politiques publiques et les stratégies internationales susceptibles d’en renforcer l’impact sur le développement économique durable du continent.

S’exprimant à l’ouverture de cette rencontre, le président du Forum des associations africaines d’intelligence économique, Driss Guerraoui, a indiqué que cette cinquième édition permet de franchir un nouveau palier dans la réflexion africaine sur les enjeux de l’intelligence économique.

En marge de cet événement, des conventions de partenariat ont été signées entre l’Université ouverte de Dakhla (UOD) et l’Université internationale Averroès (UIA), ainsi qu’entre le Forum des Associations africaines d’Intelligence économique et plusieurs institutions africaines et académiques. Ces accords traduisent une volonté commune de renforcer la coopération en matière de formation, recherche scientifique, innovation et intelligence économique, au service du développement durable du continent.

Ces partenariats s’inscrivent dans une dynamique panafricaine de coopération scientifique et institutionnelle. Ils témoignent de l’engagement des signataires à mutualiser leurs expertises, à favoriser le partage des connaissances et à bâtir des passerelles durables entre les milieux académiques, économiques et de la société civile africains.

A cette occasion, le Prix de la recherche en intelligence économique en Afrique, récompensant la meilleure thèse de doctorat, a été décerné au chercheur éthiopien Tekalign Yalew Shita pour sa thèse intitulée “The Effect of Market Intelligence on Marketing Mix Decision-Making in the Ethiopian Brewery Industry”.

