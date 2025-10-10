Le Royaume du Maroc salue l’annonce par le président américain d’un accord sur le cessez-le-feu à Gaza

Le Royaume du Maroc, dont le Souverain SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, préside le Comité Al Qods, salue l’annonce par le président des Etats-Unis d’Amérique, SEM. Donald Trump, d’un accord sur le cessez-le-feu à Gaza, indique jeudi le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.



Le Royaume du Maroc exprime sa haute considération pour les initiatives soutenues et l’engagement personnel de Son Excellence Donald Trump, qui ont contribué d'une manière décisive à parvenir à ce résultat porteur d’espoir et se félicite des efforts constants de l’ensemble des médiateurs, précise le ministère dans un communiqué.



Le Royaume du Maroc appelle toutes les parties à la pleine application de cet accord en vue de préserver les vies humaines, de libérer les otages et les prisonniers, outre l’acheminement des aides humanitaires de manière rapide et en quantité suffisante, le lancement de l’opération de reconstruction et l’ouverture des perspectives d’une solution juste, globale et durable à la cause palestinienne, ajoute la même source.



Le Royaume du Maroc, dont le Souverain SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, préside le Comité Al-Qods, réaffirme son attachement indéfectible à la solution à deux Etats comme unique base pour la réalisation d’une paix juste et durable dans la région, à travers l'établissement d'un Etat palestinien indépendant et souverain aux frontières du 4 juin 1967, avec Al Qods-Acharif comme capitale, incluant la Bande de Gaza, et vivant côte-à-côte avec l'Etat d'Israël, dans la sécurité et la paix, poursuit le communiqué.



De même, le Royaume du Maroc réitère sa disposition totale à contribuer activement à l'ensemble des étapes et processus convenus, à même de garantir les droits du peuple palestinien et de soutenir la stabilité dans la région du Moyen-Orient, conclut la même source.

